Cinco deslizamentos de terra foram contabilizados na RMR

Deslizamento de barreira/Reprodução

A Região Metropolitana do Recife, contabilizou na manhã desta quinta-feira (15), cerca de cinco ocorrências de deslizamento de barreira. Uma foi da Bomba do Hemetério, zona norte do Recife, outra no Cabo de Santo Agostinho, enquanto três notificações foram do município de Jaboatão dos Guararapes.

No bairro da Bomba do Hemetério do Recife, zona norte, uma barreira que estava em processo de contenção também não aguentou as chuvas e desabou.

De acordo com informação de populares, duas casas que se encontravam próximas da barreira, estavam interditadas desde 2015, quando um deslizamento vitimou duas pessoas no local.

Ao menos duas residências foram invadidas pela lama que desceu do paredão de terra.

Em nota, a Prefeitura sinaliza que equipes da Autarquia de Urbanização (URB) e da Autarquia de Limpeza e Manutenção Urbana (Emlurb) foram acionadas para a ocorrência no Bairro da Bomba do Hemetério. A obra de contenção da barreira deve ser concluída em 2026.

No Cabo de Santo Agostinho, a Defesa Civil também indicou um deslizamento de terra, sem vítimas fatais.

Na cidade de Jaboatão, os deslizamentos de terra ocorreram nos bairros de Zumbi do Pacheco e Sucupira, na noite da quarta-feira (14). Segundo informações dos agentes da defesa civil, as barreiras não suportaram a intensidade das chuvas e sucumbiram.

Ainda de acordo com os agentes municipais, a ocorrência não constatou vítimas fatais, as famílias afetadas receberam assistência no local.

Outras ocorrências

Até o momento, a Autarquia de Trânsito do e Transporte (CTTU) computou cerca de 72 pontos de alagamentos na Região Metropolitana do Recife.

Outros acionamentos pela agentes Municipais foram para a queda de 15 árvores no Recife, além de 6 semáforos danificados e duas mortes em decorrência de descarga elétrica.

Dez pessoas já estão sob os cuidados de um dos dois abrigos abertos pela Prefeitura do Recife (PCR).