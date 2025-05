Chuvas fortes interrompem abastecimento de água em 61 localidades

Compesa informou que, em alguns casos, depende da Defesa Civil de cada cidade para voltar com o abastecimento/Foto: Compesa

As fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife (RMR) e o interior do estado nas últimas 24 horas levaram à paralisação de 61 sistemas de abastecimento de água operados pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). Entre os motivos estão a falta de energia elétrica, a má qualidade da água dos mananciais e o acionamento do Protocolo de Segurança dos Morros, medida preventiva adotada quando o volume de chuva ultrapassa os 100 mm.

Entre as localidades afetadas, 10 unidades estão sem funcionamento devido à interrupção do fornecimento elétrico, atingindo bairros no Recife, Cabo de Santo Agostinho, Igarassu e Joaquim Nabuco. Outras quatro estão inativas por baixa qualidade da água, como em Timbaúba, Itaquitinga, Jaboatão (Marcos Freire e Muribeca) e Camaragibe (Vera Cruz).

A maior parte das paralisações (47 unidades) ocorreu em áreas de morro, onde o protocolo de segurança foi acionado. Bairros inteiros de Olinda, Paulista, Camaragibe, Recife e Jaboatão estão com o fornecimento temporariamente suspenso. Nessas áreas, o solo encharcado aumenta o risco de deslizamentos, e manter a água nas tubulações pode agravar esse perigo.

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), os maiores acumulados foram registrados em Jaboatão dos Guararapes (161,2 mm), Recife (134,8 mm), Olinda (125,3 mm), Cabo de Santo Agostinho (124,6 mm) e Goiana (117,6 mm).

A Compesa informou que está em contato com a Neoenergia para restabelecer a energia nas unidades afetadas. Nos casos relacionados ao protocolo de segurança, o abastecimento só será retomado após vistoria técnica e liberação por parte da Defesa Civil de cada município.

Nos casos da baixa qualidade da água dos mananciais, o retorno da operação depende da avaliação técnica decorrente do monitoramento contínuo realizado pela Compesa.

Recife

No Recife, o acionamento do protocolo de segurança deixou sem água as URs 1, 2, 3, 4, 5, 10 e 12, Jordão, Nova Descoberta, Dois Irmãos, Apipucos, Córrego do Jenipapo, Macaxeira, Brejo da Guabiraba, Dois Unidos, Passarinho, Córrego do Jenipapo, Vasco da Gama, Morro da Conceição, Brejo de Beberibe , Várzea, Guabiraba, Bomba do Hemetério.



Jaboatão dos Guararapes

Já em Jaboatão dos Guararapes, município com o maior volume de chuvas no período (161,2 mm), o abastecimento foi suspenso devido ao acionamento do protocolo de segurança das seguintes áreas: Curado 1, Coqueiral, Cavaleiro (Fiteiro), Nossa senhora dos Prazeres, Alto do Vento, Alto Jardim Quitandinha, Carlos Pinto, Rua São Paulo, Alto Santa Rosa, Curado IV parte alta), Curado V, Engenho Velho, Socorro, Sucupira, Arthur Xavier, Jardim Floriano, Vila Rica, Santo Aleixo, Jaboatão Centro, Padre Roma, Malvinas, Vista Alegre, ViIa Rica, Dois Carneiros, Monte Verde e Jardim Jordão.

Camaragibe



Em Camaragibe, está suspenso o abastecimento de água no Aberto Maia, Santa Mônica, Alto Santo Antônio, Areeiro, Rosa Selvagem, Tabatinga, Vale das Pedreiras, Aldeia, Borralho e Bairro dos Estados.

Paulista

Em Paulista os bairros de Arthur Lundgren, Mirueira, Maranguape 1, Torres Galvão e Jardim Paulista.

