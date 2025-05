Chuva no Recife superou 110mm nas últimas 12 horas

Nas últimas 24 horas, no Grande Recife, choveu o equivalente a um terço da média histórica para o mês de maio, que são 286 mm/Foto: Rafael Vieira/DP Foto

Recife é cidade que mais choveu no estado durante as últimas 12 horas. Segundo a Agência Pernambucana de Água e Clima (Apac), acumulado na capital chegou a mais de 113mm. Jaboatão dos Guararapes, Goiana, Igarassu e Olinda vêm em seguida com níveis acima dos 100mm.

Às 6h30, o maior registro de acumulado foi na plataforma de coleta de dados de pluviométricos do Torreão, com 113,36mm. A de Campina do Barreto chegou a 105mm.

Em Olinda, em Jardim Fragoso, deu 103mm. Igarassu (102mm) e Goiana (100mm)