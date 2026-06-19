Acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (19), no quilômetro 73 da rodovia, no bairro do Barro, na Zona Oeste do Recife

Ciclista morre após bater em motocicleta e ser atropelado por carro e micro-ônibus na BR-101, na zona oeste do Recife (Foto: Ascom/PRF)



Um ciclista morreu na madrugada desta sexta-feira (19) após se envolver em um acidente com uma motocicleta e ser atropelado por um carro de passeio e um micro-ônibus na BR-101, no bairro do Barro, na Zona Oeste do Recife.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 4h40, no quilômetro 73 da rodovia.

Segundo a corporação, o motociclista estava saindo da BR-101 para acessar uma via lateral quando colidiu com o ciclista, que seguia pela margem direita da pista.

Com o impacto, os dois caíram na rodovia. O ciclista acabou sendo atingido por um carro de passeio e, em seguida, por um micro-ônibus. Os condutores dos dois veículos fugiram do local sem prestar socorro.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

O motociclista sofreu ferimentos leves. Ele realizou o teste do bafômetro, que não apontou ingestão de álcool, e foi encaminhado para uma unidade de saúde.

A área foi isolada para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Após os procedimentos, o corpo do ciclista foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado na Central de Plantões da Capital. “As investigações foram instauradas e seguem até o esclarecimento do caso”, afirmou.

