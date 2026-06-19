Qual o horário de Brasil x Haiti hoje?
Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira (19) contra o Haiti, pelo segundo jogo da Copa do Mundo de 2026
Publicado: 19/06/2026 às 09:27
Seleção Brasileira volta a campo buscando a primeira vitória na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A Seleção Brasileira volta a campo nesta sexta-feira (19) para jogar a segunda rodada da Copa do Mundo de 2026 contra o Haiti. A partida será disputada no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos.
Horário de Brasil x Haiti
O jogo está marcado para as 21h30 no horário de Brasília, uma hora a menos nos relógios da cidade americana, que marcarão 20h30 quando o jogo tiver início.
O Brasil retorna aos gramados após estrear com um empate amargo contra o Marrocos no último sábado (13). Agora, a Canarinho busca a primeira vitória neste Mundial.
A expectativa é de que o treinador italiano Carlo Ancelotti faça mudanças no time titular que enfrentará a seleção haitiana hoje.
Haiti
O Haiti estreou também no último sábado (13) contra a Escócia e perdeu por 1 a 0. A seleção caribenha vendeu caro a derrota e demonstrou ser uma equipe valente.
Contra o Brasil, os haitianos chegam com o sonho de quem sabe conquistar o primeiro ponto na própria história de participação em Copas. Esta é a segunda vez que o Haiti joga um Mundial. A primeira foi em 1974, quando perdeu todos os três jogos para Polônia, Itália e Argentina.
Transmissão
Brasil x Haiti terá transmissão no sinal aberto de televisão nos canais Globo e SBT. No YouTube, a partida será gratuitamente transmitida nos canais GeTV e CazéTV. O Sportv também exibe a partida.
Grupo C
O Grupo C, que além de Brasil e Haiti, tem Escócia e Marrocos, pode sofrer reviravoltas antes mesmo da seleção canarinha entrar em campo, já que a Escócia (atual líder com três pontos) e Marrocos se enfrentam em Boston, às 19h (de Brasília).