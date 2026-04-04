Com as mãos amarradas, homem é encontrado morto em área de vegetação no Cabo

Fachada do Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro (Rafael Vieira/DP Foto)

Um homem foi encontrado morto na tarde da sexta-feira (3), em uma área de vegetação no Loteamento Dharma Ville, no bairro de Garapu II, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. A vítima foi identificada como Pedro Henrique Pereira Neves da Silva, de 28 anos, conhecido como “Pedrinho”.

De acordo com informações policiais, o corpo apresentava cerca de seis perfurações por disparos de arma de fogo. A vítima também foi localizada com as mãos amarradas para trás, o que pode indicar execução.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como homicídio consumado e está sendo investigado pela Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul. Segundo a corporação, as diligências seguem em andamento para esclarecer o crime.