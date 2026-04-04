Dono de bar é morto a tiros e mulher é baleada em Vitória de Santo Antão

Crime ocorreu na noite da Sexta-feira Santa e mobilizou a polícia na Zona da Mata de Pernambuco

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que não irá se pronunciar sobre investigações realizadas por outros órgãos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um dono de bar foi morto a tiros, enquanto uma mulher foi atingida e precisou de atendimento médico, em um crime ocorrido no Loteamento de Baú, em Vitória de Santo Antão, na noite da Sexta-feira Santa (3).

Segundo nota da Polícia Civil (PCPE) enviada ao Diario, a vítima fatal foi identificada como um homem de 67 anos. A segunda vítima, uma mulher ainda não identificada, foi socorrida pelo SAMU e levada a uma unidade de saúde, mas seu estado de saúde não foi informado.

De acordo com informações preliminares, o homem foi atingido por múltiplos disparos de arma de fogo e morreu no local. A PCPE já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis.



O que diz a PM

A Polícia Militar informou, por nota foi acionada para averiguar uma ocorrência de homicídio e tentativa de homicídio em Vitória de Santo Antão.

"Segundo informações, um indivíduo, em uma motocicleta, efetuou disparos de arma de fogo contra um homem, de 67 anos, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local", disse.

Uma segunda vítima, uma mulher, também foi atingida e socorrida por equipe do SAMU para unidade hospitalar.

A Polícia Militar informou que permaneceu no local, realizando o isolamento da área até a chegada das autoridades competentes.