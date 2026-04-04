Recém-nascido é encontrado abandonado com bilhete em caixa de papelão no Agreste de Pernambuco

Um bebê recém-nascido foi encontrado abandonado dentro de uma caixa de papelão no município de Barra de Guabiraba, no Agreste de Pernambuco

Bebê recém-nascido é abandonado em caixa de papelão (Reprodução)

Um bebê recém-nascido foi encontrado dentro de uma caixa de papelão, em via pública, no município de Barra de Guabiraba, no Agreste pernambucano, na última sexta-feira (3). De acordo com nota da Polícia Civil, a criança havia sido abandonada no local.

O caso foi registrado pela Delegacia de Caruaru, que iniciou as investigações para identificar os responsáveis pelo abandono. Segundo as autoridades, o bebê foi localizado por populares, que acionaram o socorro.

Junto à criança, foi encontrado um bilhete com informações como o nome do recém-nascido e a data de nascimento, além de uma mensagem: “Estou deixando ele aqui porque não tenho condições de criar. Já tenho dois filhos bebês e cuido sozinha, sem ajuda do pai. Ele não foi planejado, só fiz uma consulta pré-natal. Quero mandar para adoção, mas tive medo e acabei deixando ele aqui. Cuidem bem dele, por favor. Eu sinto muito”.

Bilhete encontrado junto com bebê recém-nascido abandonado (crédito: Reprodução)



Em nota enviada ao Diario, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência foi classificada como abandono de incapaz e disse que, até o momento, não há detalhes divulgados sobre o estado de saúde do bebê, nem confirmação sobre eventual encaminhamento para uma unidade de saúde.

