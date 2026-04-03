Homem é morto a tiros em plena luz do dia na Várzea, no Recife
Crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (3); suspeitos fugiram após os disparos
Publicado: 03/04/2026 às 12:49
IML do Recife - Instituto de Medicina Legal de Pernambuco (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
Um homicídio foi registrado na manhã desta sexta-feira (3), na Rua João Sales de Menezes, no bairro da Várzea, no Recife. A vítima foi identificada como Douglas Cauã, de 28 anos, que havia se mudado recentemente para o local.
Segundo informações repassadas à redação sob reserva, ele morava sozinho, tinha uma namorada e utilizava tornozeleira eletrônica. Testemunhas relataram que homens chegaram em uma motocicleta, efetuaram disparos contra a vítima e fugiram em seguida.
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Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios na Capital como homicídio consumado. Segundo a corporação, um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem para esclarecer o crime.