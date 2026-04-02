Hospital da Criança do Recife é inaugurado com objetivo de reduzir filas na pediatria

Unidade recebeu investimento de R$ 200 milhões e tem 60 leitos pediátricos. Funcionamento total do hospital deve acontecer em até seis meses

Inauguração do Hospital da Criança do Recife (HCR) Antônio Carlos Figueira, em Areias (Karol Rodrigues/DP Foto)

O Hospital da Criança do Recife (HCR) Antônio Carlos Figueira foi inaugurado nesta quinta-feira (2), na Avenida Recife, no bairro de Areias, Zona Oeste da cidade. Com um investimento superior a R$ 200 milhões, com R$ 130 milhões oriundos do governo federal, a unidade começa a funcionar de forma gradual, com expectativa de atingir operação plena em até seis meses.

O hospital foi construído com foco no atendimento exclusivo de crianças e adolescentes do Recife, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). A estrutura tem cerca de 12 mil metros quadrados, 60 leitos (50 de enfermaria e 10 de UTI) e capacidade para realizar mais de 500 mil procedimentos por ano, entre consultas, exames e cirurgias.

A nova unidade de saúde inicia as atividades com cerca de 30% da capacidade, ampliando gradualmente até atingir 100% em aproximadamente seis meses, em um modelo considerado padrão também na rede privada. Apesar da estrutura, o atendimento não será por demanda espontânea. Ele vai atender os pacientes que forem encaminhados pela Central de Regulação do Recife e oriundos de serviços como atenção básica, policlínicas, UPAs, entre outros.

Também não haverá emergência aberta e casos urgentes serão atendidos em outras unidades e, se necessário, transferidos para o novo hospital.

Segundo a prefeitura, o modelo busca otimizar recursos e garantir prioridade para a população da capital, responsável por 65% do investimento na obra. O Hospital da Criança foi projetado para oferecer atendimento integral em 15 subespecialidades pediátricas, incluindo neuropediatria, psiquiatria infantil, gastroenterologia, fisiatria, psicologia e odontopediatria.

Inauguração do Hospital da Criança do Recife (HCR) Antônio Carlos Figueira, em Areias (crédito: Karol Rodrigues/DP Foto)

A unidade conta com consultórios, centro de diagnóstico, bloco cirúrgico, enfermarias, UTI pediátrica e um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Tipo III, com capacidade para mais de 2.700 atendimentos mensais, incluindo salas adaptadas para pacientes que necessitam de sedação, como crianças com neurodivergências.

O local ainda tem um Centro de Diagnóstico Integral (CDI), que reúne 18 especialidades médicas e oito áreas multiprofissionais. A estrutura deve realizar mais de 8.600 atendimentos mensais e cerca de 35 mil exames por mês, ultrapassando 420 mil procedimentos diagnósticos por ano.

No espaço também funcionará um Centro TEA/Núcleo de Desenvolvimento Integral (NDI), voltado para crianças e adolescentes com transtornos do neurodesenvolvimento e outras condições. O local terá capacidade para cerca de 1.800 atendimentos mensais, com equipe multiprofissional formada por médicos, terapeutas e assistentes sociais.

O complexo também conta com o primeiro espaço de equoterapia dentro de um hospital público do Nordeste, iniciativa que utiliza cavalos como ferramenta terapêutica para estimular o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional dos pacientes. A implantação do serviço foi baseada em demandas apresentadas por mães atípicas da cidade.

“O hospital vai ter capacidade de zerar filas importantes da cidade na área de pediatria. Temos exames aqui, como a eletroneuromiografia, que têm filas grandes e para os quais vamos ter dedicação exclusiva. Os exames que estão aqui no centro de diagnóstico, que ocupa praticamente todo o térreo, são exatamente aqueles que têm hoje a maior fila no Recife. A gente vai conseguir ter autossuficiência na cidade e, inclusive, garantir que outros equipamentos possam atender pessoas do interior, a exemplo do IMIP”, afirmou o prefeito João Campos na inauguração.

O evento contou também com a participação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Durante a cerimônia, o ministro ressaltou a importância da unidade como referência nacional. “Este hospital será referência não só para Pernambuco, mas para todo o Brasil. É fruto do Novo PAC, com mais de R$ 130 milhões do governo federal”, analisou Padilha. Além disso, o governo federal ainda anunciou mais R$ 36 mihões para apoiar a manutenção do hospital.



Agora, a expectativa dos pais é que os filhos sejam atendidos com maior agilidade. Rute Maria, de 24 anos, mora no bairro da Imbiribeira e destaca que não precisará se deslocar para hospitais mais distantes para que sua filha de 1 ano e 3 meses seja consultada. "Vai ajudar bastante nos atendimentos porque os outros hospitais são para adultos e crianças e este é específico para crianças. Agora acredito que não vou ter tanto problema de espera", complementa.