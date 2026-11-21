Dona da Rockstar diz que lançamento é o maior da história do entretenimento

Screenshot de Grand Theft Auto VI, o GTA 6 (Divulgação/Rockstar)

A Take-Two Interactive, dona da Rockstar Games, informou nesta sexta-feira (20) que as vendas de Grand Theft Auto VI no varejo chegaram a US$ 3,79 bilhões no primeiro dia, cerca de R$ 22,5 bilhões em conversão aproximada. O número é uma estimativa da empresa, com dados de todo o mundo até o fim do dia 19 de novembro. Segundo a companhia, o jogo também vendeu 32,5 milhões de unidades antes do lançamento, recorde entre todas as plataformas.

Os dois números têm recortes diferentes: o valor em dólares se refere ao primeiro dia, e a quantidade de cópias, às vendas feitas antes da estreia. O valor representa o que os consumidores pagaram em lojas físicas e digitais, e não a receita líquida da Take-Two, que vem depois da parte das plataformas e dos varejistas.

A empresa descreve o resultado como o maior lançamento da história do entretenimento. Em 2013, GTA V somou cerca de US$ 800 milhões no primeiro dia e levou três dias para chegar a US$ 1 bilhão, quando custava US$ 60. A comparação com o cinema é de outra natureza, porque coloca vendas ao consumidor ao lado de bilheteria: segundo o Business Insider, Vingadores: Ultimato levou cinco dias para alcançar US$ 1 bilhão em bilheteria mundial.

O número oficial de unidades superou com folga as estimativas de mercado. Mesmo somando pré-vendas e o primeiro dia nas lojas, a consultoria Sensor Tower calculava cerca de 24,6 milhões de cópias e US$ 2,36 bilhões em vendas globais.

O jogo chegou às lojas por US$ 79,99 na edição padrão, ante os US$ 60 de GTA V no lançamento, e US$ 99,99 na Ultimate. No Brasil, os valores são R$ 449,90 e R$ 549,90, e a caixa física traz apenas um código de download, sem disco. A estreia veio 13 anos depois de GTA V, após dois adiamentos, e com nota 99 da crítica especializada no Metacritic, maior da história que empata apenas com The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

O presidente e fundador da Rockstar, Sam Houser, afirmou no comunicado que a empresa entra em um novo capítulo com o lançamento e agradeceu a resposta dos jogadores.

GTA V soma quase 235 milhões de unidades, e a franquia Grand Theft Auto, quase 480 milhões. O novo jogo está disponível para PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A Rockstar ainda não anunciou versão para PC nem modo online.