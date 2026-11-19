Cantora dá voz à médica Dra. Nita, apresentadora de programa de rádio no game, e embala atração com a faixa "Touch and Go"

Cantora dá voz à médica Dra. Nita, apresentadora de programa de rádio no game, e embala atração com a faixa "Touch and Go". (Divulgação/Rockstar Games e Chris Delmas/AFP)

O Brasil está representado no GTA VI, que será lançado nesta quinta-feira (19), com Anitta. A artista será dubladora da personagem Dra. Nita, médica que apresenta um programa de rádio chamado Dra. Nita Responde, parte da programação da estação The Wipe.

No game, a cantora é uma especialista em sexo que recebe convidados para dar conselhos. Uma das participantes do programa é a também brasileira Barbie Ferreira, de Euphoria, que chega a conversar rapidamente com a cantora em português.

A canção "Touch and Go", parceria de Anitta com o produtor carioca Papatinho e a rapper Ebony, lançada no álbum EQUILIBRIVM pela artista em abril deste ano e que disputa o Grammy 2027, fará parte da trilha sonora do jogo como música-tema do programa.

A Rockstar também escalou outros nomes brasileiros para a trilha sonora do título, como Sepultura e Cristina Camargo. O game atingiu a maior nota da história no Metacritic, site de críticas de entretenimento.