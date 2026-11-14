Microsoft anuncia que restabeleceu completamente o serviço após pane global

Falha em escala mundial ocorreu por causa de uma "carga elevada" nas infraestruturas da Microsoft. Empresa pediu desculpas aos usuários

Microsoft enfrentou instabilidade em seus serviços de comunicação como Outlook e Teams, relatados por usuários (Pau Barrena/AFP)

A Microsoft afirmou neste sábado (14) que “restabeleceu completamente o serviço”, encerrando uma interrupção de seus programas online que, desde quinta-feira (12), afetou milhões de usuários e organizações em todo o mundo.

"Concluímos nossos esforços para resolver o problema que originou o incidente e restabelecemos o serviço para os usuários e as regiões que ainda permanecem afetadas", escreveu a empresa americana na rede social X.

A Microsoft já havia informado na sexta-feira (13) uma “recuperação generalizada” de seus serviços e pediu desculpas pela interrupção global, que, segundo a empresa, se deveu a “um problema técnico não relacionado à cibersegurança nem à inteligência artificial”.

A pane da Microsoft teve início na quinta-feira em escala mundial, deixando fóruns de produtos de serviços do grupo em pelo menos 74 países e territórios das Américas, Europa, Ásia e África, segundo o site de monitoramento Downdetector.

As falhas, que ocorreram devido a uma “carga elevada” nas infraestruturas do grupo, afetaram o serviço de e-mail Outlook, a plataforma de comunicação Teams e o assistente de inteligência artificial Copilot, segundo a Microsoft.