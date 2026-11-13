Outlook, Teams e Copilot seguem fora do ar em falha global da Microsoft

Instabilidade já dura mais de 12 horas e afeta empresas, governos e instituições financeiras ao redor do mundo

falha atingiu órgãos governamentais na Austrália, no Japão e nos Estados Unidos, além de empresas de diferentes setores (MANAN VATSYAYANA / AFP)

Os serviços Outlook, Microsoft Teams e Copilot, da Microsoft, continuavam apresentando instabilidade nesta sexta-feira (13), mais de 12 horas após o início de uma das maiores interrupções recentes nos serviços da empresa. O problema afeta usuários e organizações em diferentes partes do mundo.

A Microsoft informou que a interrupção foi provocada por problemas em seus servidores e afirmou não ter identificado sinais de atividade maliciosa. Em uma atualização divulgada nesta sexta (13), a empresa disse ter observado sinais de estabilização depois de ampliar a aplicação de correções.

A companhia afirmou que as medidas adotadas têm como objetivo garantir uma recuperação sustentável dos serviços.

A falha atingiu órgãos governamentais na Austrália, no Japão e nos Estados Unidos, além de empresas de diferentes setores. Corretoras enfrentaram problemas de comunicação, companhias tiveram dificuldades para divulgar resultados financeiros e empresas aéreas alertaram passageiros sobre possíveis atrasos nas comunicações.

Na Europa, a Euronext informou que suas equipes responsáveis por listagens estavam enfrentando dificuldades com o serviço de e-mail. A seguradora britânica Aviva acionou planos de contingência para suas teleconferências de divulgação de resultados.

A Maersk, uma das maiores empresas de transporte marítimo do mundo, também comunicou clientes sobre atrasos no envio de e-mails e na atualização de informações.

Empresas de tecnologia foram afetadas. OpenAI e Anthropic relataram problemas com conectores da Microsoft. Na Índia, as companhias aéreas IndiGo, Akasa Air e Air India informaram que seus canais de suporte por e-mail também foram atingidos.

O impacto chegou ao mercado financeiro de Taiwan. Empresas ligadas à gestão de fundos, seguros e investimentos tiveram dificuldades para realizar operações. Segundo fontes ouvidas pela Reuters, uma companhia chegou a cancelar uma operação de recompra de títulos.

Outra empresa financeira do país precisou recorrer ao fax para confirmar negociações.

Nos Estados Unidos, a fabricante de caminhões elétricos Workhorse Group adiou para 16 de novembro a divulgação de seus resultados financeiros. A suíça Richemont também postergou temporariamente a divulgação de seus resultados do primeiro semestre.

Segunda grande falha no ano

Esta é a segunda interrupção registrada nos serviços do Microsoft 365 somente neste ano. A empresa também enfrentou uma falha em janeiro.

Em outubro de 2025, houve outro episódio de instabilidade. No mês passado, uma interrupção na plataforma de computação em nuvem Azure também afetou serviços do pacote de produtividade da Microsoft e empresas de diferentes setores.

Para Josh Gilbert, analista de mercado da plataforma de negociação eToro, o impacto imediato sobre os investidores tende a ser limitado, já que uma mudança rápida de fornecedores seria difícil para empresas que dependem do ecossistema da Microsoft.

A preocupação, segundo ele, está na possibilidade de novas interrupções começarem a comprometer a percepção de confiabilidade dos serviços.

"Se a confiabilidade começar a parecer um problema recorrente, isso dará a todos os departamentos de TI um motivo para pensar duas vezes antes de colocar ainda mais de seus negócios nas mãos de um único provedor", afirmou Gilbert, segundo a Reuters.

A Microsoft ainda trabalha para normalizar completamente os serviços afetados.