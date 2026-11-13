Queda nos serviços da Microsoft vira tema de memes nas redes sociais

Instabilidade no Teams, no Outlook e no assistente Copilot começou na tarde desta quinta-feira (12) e afetou usuários e organizações em diferentes partes do mundo

Instabilidade no Teams, no Outlook e no assistente Copilot começou na tarde desta quinta-feira (12) e afetou usuários e organizações em diferentes partes do mundo. (Reprodução/X e Divulgação/Microsoft)

A queda de serviços da Microsoft, como o Teams, o Outlook e o assistente de inteligência artificial (IA) Copilot, virou tema de memes nas redes sociais. Diversos internautas relataram dificuldades de acesso, e o problema afetou usuários e organizações em diferentes partes do mundo.

De acordo com o Downdetector, plataforma de monitoramento de serviços on-line, as reclamações começaram na tarde desta quinta-feira (12) e continuaram durante a madrugada desta sexta-feira (13).

A Microsoft informou que a interrupção foi provocada por falhas em seus servidores e afirmou não ter identificado sinais de atividade maliciosa. Em atualização divulgada nesta sexta-feira (13), a empresa disse ter observado sinais de estabilização após ampliar a aplicação de correções.

Confira a seguir algumas publicações sobre o episódio:

Nunca uso nada da microsoft, quando preciso usar o word online pra fazer um trabalho (que tá no prazo final) ta tudo fora do ar. https://t.co/IxcyxQ9Wqk — Marcus (@marcunismo) November 12, 2026

Microsoft fora do ar em plena sexta-feira isso é um sonho meu Deus, não me acorde https://t.co/9jXDhguazv — steinfan ???? ? (@_steinfan) November 13, 2026

Eu uso muito o outlook pra trabalhar, já que ele caiu eu deveria ficar de folga hj https://t.co/K3dzqe9bVf — caca é LULA 13 ?? (@rdsca_) November 13, 2026

Jesus o copilot tá fora do ar como vou trabalhar https://t.co/3hKc5SU6QG — Toni ???? (@antoniobrcls) November 13, 2026

Caiu o Copilot o clima na empresa é este https://t.co/ZaA2Q08nIK — ???????????????????????? (@Gabsliima) November 12, 2026

Ay, se cayó Teams y Outlook https://t.co/AigwTUR1A1 — Juanma Ramírez (@juan910313) November 12, 2026

O que diz a Microsoft

A Microsoft afirmou que as medidas adotadas têm como objetivo garantir uma recuperação sustentável dos serviços.

A falha atingiu órgãos governamentais na Austrália, no Japão e nos Estados Unidos, além de empresas de diferentes setores. Corretoras enfrentaram problemas de comunicação, companhias tiveram dificuldades para divulgar resultados financeiros e empresas aéreas alertaram passageiros sobre possíveis atrasos nas comunicações.

Na Europa, a Euronext informou que suas equipes responsáveis por listagens estavam enfrentando dificuldades com o serviço de e-mail. A seguradora britânica Aviva acionou planos de contingência para suas teleconferências de divulgação de resultados.

A Maersk, uma das maiores empresas de transporte marítimo do mundo, também comunicou clientes sobre atrasos no envio de e-mails e na atualização de informações.

Empresas de tecnologia foram afetadas. OpenAI e Anthropic relataram problemas com conectores da Microsoft. Na Índia, as companhias aéreas IndiGo, Akasa Air e Air India informaram que seus canais de suporte por e-mail também foram atingidos.

O impacto chegou ao mercado financeiro de Taiwan. Empresas ligadas à gestão de fundos, seguros e investimentos tiveram dificuldades para realizar operações. Segundo fontes ouvidas pela Reuters, uma companhia chegou a cancelar uma operação de recompra de títulos.

Outra empresa financeira do país precisou recorrer ao fax para confirmar negociações.

Nos Estados Unidos, a fabricante de caminhões elétricos Workhorse Group adiou para 16 de novembro a divulgação de seus resultados financeiros. A suíça Richemont também postergou temporariamente a divulgação de seus resultados do primeiro semestre.