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Microsoft: "Lamentamos profundamente os transtornos que este incidente causou"

Vários dos serviços da Microsoft pararam de funcionar por "um problema técnico não relacionado à cibersegurança nem à inteligência artificial"

AFP

Publicado: 13/11/2026 às 16:09

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Microsoft enfrentou instabilidade em seus serviços de comunicação como Outlook e Teams, relatados por usuários /Pau Barrena/AFP

Microsoft enfrentou instabilidade em seus serviços de comunicação como Outlook e Teams, relatados por usuários (Pau Barrena/AFP)

A Microsoft pediu desculpas nesta sexta-feira (13) pela interrupção de vários de seus serviços que, desde a véspera, afeta usuários, empresas e entidades públicas em todo o mundo, e afirmou que o incidente se deveu a "um problema técnico não relacionado à cibersegurança nem à inteligência artificial".

"Lamentamos profundamente os transtornos que este incidente causou aos nossos clientes e parceiros. Estamos cientes da confiança que depositam em nossos serviços e levamos essa responsabilidade muito a sério", afirmou a empresa, acrescentando que ainda estava restabelecendo o pleno funcionamento de seus produtos.

Do sistema de saúde britânico a empresas automotivas, passando por milhões de usuários, a falha global da Microsoft teve um impacto generalizado. O incidente global, que começou na quinta-feira (12) devido a uma "carga elevada" em sua infraestrutura e afetou especialmente o serviço de e-mail Outlook, além do aplicativo de chat Teams e o assistente de inteligência artificial Copilot.

A falha se espalhou pelo mundo em menos de uma hora e deixou produtos da Microsoft inoperantes em dezenas de países e territórios, informou o site de monitoramento de incidentes Downdetector. Um mapa publicado pela plataforma no X mostrava que a interrupção afetou usuários em todo o continente americano, assim como em partes da Europa, Ásia e África.

Transtornos em vários países

No Reino Unido, várias entidades locais do NHS (o serviço público de saúde britânico) relataram dificuldades devido a falhas no sistema da Microsoft.

Essas ocorrências têm "um grave impacto nos serviços de ambulância e nos centros do NHS", disse Rachel Harrison, do sindicato GMB, embora tenha indicado que as "intervenções de urgência" parecem estar "preservadas".

As equipes dos serviços telefônicos de atendimento médico e de chamadas de emergência "não conseguem transmitir informações sobre os pacientes como fazem habitualmente, o que está provocando um acúmulo considerável de pendências e ameaça gerar o caos", explicou a sindicalista em um comunicado enviado à AFP.

Na Nova Zelândia, o Ministério das Relações Exteriores emitiu um aviso informando que sua "capacidade de receber e-mails foi afetada pela interrupção global da Microsoft", o que impactou "todas as embaixadas, consulados e escritórios de representação do país ao redor do mundo".

O ministro da Economia do Japão, Ryosei Akazawa, alertou a imprensa local de que a falha teria "um impacto significativo", dado o elevado número de pessoas que utilizam os programas da Microsoft.

Inúmeras empresas relataram o impacto da paralisação nos serviços da gigante do software. Na Índia, várias companhias aéreas alertaram que provavelmente não receberiam as solicitações de seus clientes.

A fabricante americana de veículos elétricos Workhorse Group adiou a divulgação de seus resultados do terceiro trimestre, e a operadora de bolsa Euronext sugeriu às empresas listadas em seus mercados que entrassem em contato por telefone, caso necessário, embora tenha assegurado que suas operações seguiam ocorrendo sem problemas.

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