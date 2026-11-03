GTA 6: pré-carregamento começa em 10 de novembro e exige até 212 GB de espaço

A pré-venda no Brasil está disponível em duas edições: a Padrão, por R$ 449,90, e a Ultimate, por R$ 549,90.

Arte promocional de Grand Theft Auto VI (Divulgação/Rockstar)

A Rockstar Games divulgou o calendário de pré-carregamento de Grand Theft Auto VI, que chega em 19 de novembro de 2026 ao PlayStation 5 e ao Xbox Series X|S. O download antecipado do jogo digital começa na terça-feira, 10 de novembro, e o arquivo exigirá até 212 GB de espaço livre, dependendo do console.

No PS5, o pré-carregamento é liberado à meia-noite do horário local de cada região. No Xbox Series X|S, a liberação é global, à 0h do horário GMT, o que corresponde às 21h de segunda-feira (9) no horário de Brasília. Já as edições com código na caixa estarão disponíveis nos revendedores a partir de 12 de novembro.

O jogo não terá disco: a embalagem física traz apenas um código de download, o que a torna, na prática, uma versão digital.

A pré-venda no Brasil está disponível em duas edições: a Padrão, por R$ 449,90, e a Ultimate, por R$ 549,90. Nos Estados Unidos, a edição padrão custa US$ 80, acima dos US$ 70 praticados como referência pela indústria. A versão para PC ainda não tem data divulgada.

O lançamento acontece após a divulgação de “Um Olhar Estendido”, vídeo de cerca de 27 minutos com a primeira demonstração oficial de gameplay, publicado em 27 de outubro na Netflix e no YouTube. As imagens, gravadas em um PS5 padrão, apresentam os protagonistas Jason e Lucia e o estado fictício de Leonida. Segundo a Rockstar, o site oficial reúne vídeos, prévias das estações de rádio do jogo, singles da trilha Grand Theft Auto VI: The Album e detalhes sobre a Ultimate Edition.

Em 19 de novembro, a empresa também vai disponibilizar gratuitamente, no site oficial, um pôster pronto para impressão com a arte de capa e o mapa de Leonida. Uma versão física dupla-face será vendida na Loja da Rockstar logo após o lançamento, por US$ 0,99, ou entregue como brinde em qualquer compra feita na loja.

