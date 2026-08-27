GTA 6: Rockstar e Netflix divulgam ambicioso 'olhar estendido'; saiba detalhes

Screenshot de Grand Theft Auto 6 (Divulgação/Rockstar Games)

A Rockstar Games divulgou nesta quinta-feira (27) o 'Grand Theft Auto VI: Um Olhar Estendido' (An Extended Look), primeira demonstração oficial de gameplay do aguardado GTA 6.

O conteúdo, que teve cerca de 26 minutos, foi integralmente capturado no PlayStation 5 padrão, conforme indicado em publicação no site Tudum, também da Netflix.

A apresentação chega após uma das semanas mais turbulentas da história recente da indústria. Nos últimos dias, um grupo hacker publicou uma sequência de supostos gameplays de GTA 6, incluindo materiais que mostravam os protagonistas Jason e Lucia. A própria Rockstar se pronunciou na quarta-feira (26), afirmando que ver vídeos do jogo vazarem dessa forma foi "doloroso" para a equipe.

Contudo, com essa nova apresentação, a Rockstar virou o jogo e recuperou 'as rédeas' da narrativa em torno do game. Junto ao trailer houve a divulgação de detalhes sobre como o jogo funcionará. As informações a seguir são tanto do trailer disponibilizado quanto de prévias concedidas pela Rockstar à imprensa internacional.

Screenshot de Grand Theft Auto 6 (crédito: Divulgação/Rockstar Games)

No 'olhar estendido', foi possível ver detalhes aprofundados de Vice City - versão de Miami onde o jogo se passa -, da rotina dos personagens e, é claro, do que será possível fazer dentro do game.

Entre as miniatividades estão: caiaque, minigolfe, bilhar, zoológico, mergulho, salto de paraquedas, academia, estudo e caça de animais, entre outros. Treinar na academia aumenta a musculatura e a força dos personagens. Comer oferece bônus de saúde, mas comer em excesso causa ganho de peso. O sistema de cabelo e barba, presente em Red Dead Redemption 2 (2018) retorna, com novos estilos disponíveis nos salões.

Além disso estão os maiores destaques do trailer: a relação entre os protagonistas e detalhes gráficos.

Os dois protagonistas vivem juntos e operam com rotinas independentes, criando a ilusão de um mundo crível. Caso o jogador fique muito tempo explorando sozinho, pode receber mensagens de texto do outro personagem — ignorá-las afeta o relacionamento entre eles, o que por sua vez influencia o desenrolar das missões. Construir uma relação romântica é opcional: depende de tempo passado juntos fora da história principal. As interações incluem explorar o estado de Leonida, ir a salões de cabeleireiro, academias, fazer compras ou assaltos em dupla. Demonstrações públicas são bem recebidas: é possível segurar a mão do parceiro no mundo aberto.

Quanto aos gráficos, alguns pontos se sobressaem. Logo no começo da apresentação, Jason e Lucia estão em um esconderijo. Neste local, já é possível ver os detalhes internos do ambiente, com NPCs bem diferentes uns dos outros pelo corpo, roupas, acessórios, tatuagens e estilos de cabelo. Ao longo do trailer, podemos ver o trabalho com as texturas destes objetos, além da presença do suor e dos movimentos dos tecidos, objetos e pelos. Ao mudar para o ambiente externo, a minucia com os cenários segue a mesma, porém, potencializados pela iluminação natural de Vice City.

Screenshot de Grand Theft Auto 6 (crédito: Divulgação/Rockstar Games)

Narrativa e missões

A história foi projetada para múltiplas jogatinas — decisões menores ao longo do jogo podem acumular consequências maiores. As missões oferecem rotas de fuga alternativas e permitem escolher entre dirigir ou atirar. A Rockstar afirma ter "borrado as fronteiras" entre as atividades de mundo aberto e as missões principais, recompensando quem explora o ambiente em vez de avançar diretamente pela história. O tornozeleira eletrônica de Lucia, detalhe já conhecido do trailer, terá papel relevante no enredo.

Sistema policial e criminalidade

O nível de procurado de seis estrelas retorna, mas com mudanças: crimes precisam ser testemunhados por um NPC ou acionar um alarme para ativar a perseguição. A polícia pode aprender a aparência e a roupa do personagem — trocar de roupa e de corte de cabelo é necessário para desviar da identificação. Usar máscara evita o reconhecimento mesmo em câmeras de segurança. Em confrontos armados, é possível incapacitar inimigos atirando em pernas ou braços, ou derrubar armas de suas mãos sem matar.

Roubar carros ficou mais complexo: veículos agora seguem um sistema de tiers, com os mais caros sendo mais difíceis de acessar. O aplicativo WAINK permite escanear um carro para saber seu valor, custo de registro, se está travado, alarmado ou com rastreador. O dinheiro tem peso maior do que em jogos anteriores — em alguns momentos da história, ter uma quantia mínima é requisito para avançar.

Um "Perfil Criminal" registra o comportamento do jogador no mundo aberto: tanto atos de violência desnecessária quanto ações cotidianas como jogar lixo no lixo influenciam como o mundo reage ao personagem.

PRÉ-VENDA; QUANDO CUSTA GTA 6?

O jogo já está disponível para pré-venda no Brasil em duas edições: a Edição Padrão por R$ 449,90 e a Edição Ultimate por R$ 549,90. A versão padrão nos Estados Unidos custa US$ 80 — aumento em relação ao preço habitual de US$ 70 praticado pela indústria. O jogo não terá disco físico: a caixa conterá apenas um código de download, como divulgado pela Rockstar Games.

