Sony revive moda dos anos 2000 com controles transparentes de PS5

A coleção inclui controles sem fio DualSense e tampas laterais do console em três versões: Flare Orange, Emerald Green e Graphite Gray.

Novos modelos Prism Collection da Sony para o PS5 (Divulgação)

A Sony anunciou nesta quarta-feira (28) a Prism Collection, linha de acessórios para o PlayStation 5 que resgata a estética transparente que marcou modelos de consoles e controles do fim dos anos 1990 e início dos anos 2000.

A coleção inclui controles sem fio DualSense e tampas laterais do console em três versões: Flare Orange, Emerald Green e Graphite Gray.

O acabamento transparente brilhante se estende pela parte traseira do controle, permitindo ver os componentes internos do DualSense. A tampa central tem acabamento metálico, que contrasta com as superfícies translúcidas. Segundo a empresa, o laranja assume um tom rosado nas áreas em que o material transparente se sobrepõe, o verde ganha profundidade por causa da transparência e o cinza tem tonalidade fria.

Os designers de Cor, Material e Acabamento da Sony, Leo Cardoso e Satoshi Aoyagi, afirmam que a proposta foi retomar a tendência dos controles transparentes de forma moderna, combinando com o design industrial do PS5. “Sabemos o quanto os nossos fãs têm aguardado ansiosamente o retorno dos controles transparentes”, disse Cardoso.

A pré-venda começa em 10 de novembro de 2026, às 10h (horário local), nas lojas participantes, e o lançamento está previsto para 4 de fevereiro de 2027. As tampas do console serão vendidas em quantidades limitadas por varejistas selecionados. A data exata de lançamento, a disponibilidade e os preços podem variar conforme o país ou a região, e a Sony não divulgou valores para o Brasil.