Do PS2 aos dias atuais: por que o hack and slash continua sendo um dos gêneros mais amados dos games

Um dos maiores apelos do do hack and slash é considerado a capacidade de ir direto ao ponto, priorizando a satisfação imediata de cada confronto e eliminando menus complexos e sistemas longos de gerenciamento.

Screenshot de 'Marvel's Wolverine' (Divulgação/Sony )

Poucos gêneros na história dos videogames traduzem a sensação de poder de forma tão direta quanto o hack and slash. Nascido da evolução dos beat ’em ups 2D nos arcades e nos consoles 16-bits, o estilo se consolidou na transição para os cenários tridimensionais, aproveitando conceitos dos jogos de luta — como cancelamento de animações e combos aéreos — para criar uma proposta de ação estilosa em 3D, com ritmo acelerado, comandos precisos e combate visualmente impactante.

O ecossistema PlayStation tornou-se um dos principais palcos de evolução da categoria ao longo das últimas duas décadas. Na era do PS2, títulos como 'Devil May Cry' e o primeiro 'God of War' definiram os rumos da ação em terceira pessoa. Nos anos seguintes, a plataforma continuou recebendo referências do gênero, como 'God of War III', 'Heavenly Sword', 'NieR: Automata', 'Bayonetta' e 'X-Men Origins: Wolverine' — lançamento de 2009 que superou a recepção do próprio filme ao apostar em um combate sem filtros.

Um dos maiores apelos do do hack and slash é considerado a capacidade de ir direto ao ponto, priorizando a satisfação imediata de cada confronto e eliminando menus complexos e sistemas longos de gerenciamento. O sucesso recente de games como 'Stellar Blade' mostram que, em um momento em que a indústria debate a fadiga com campanhas intermináveis e mundos abertos cada vez maiores, o público ainda busca combates técnicos, objetivos e velozes.

O lançamento de Marvel’s Wolverine, exclusivo do PS5, se insere nessa tradição ao colocar a ferocidade de Logan no centro da experiência — com garras, combate visceral e ação em fluxo contínuo. O game é mais um nome a reforçar que um combate bem executado continua sendo uma proposta extremamente atual, adicionando a um dos gêneros mais queridos pelos fãs.

