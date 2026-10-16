99 lança plataforma de IA visando pequenos e médios empreendedores do ramo alimentício

Aplicativo da 99 (Divulgação)

Durante o evento 99Tech Summit, que aconteceu nos dias 14 e 15 de outubro, no Rio de Janeiro, a 99 anunciou oficialmente o lançamento da Zesto, uma plataforma que utiliza Software como Serviço (SaaS) e Inteligência Artificial (IA) visando impulsionar vendas e otimizar o atendimento de pequenos e médios restaurantes.

Na ocasião, foram apresentados os dados da pesquisa “Delivery em foco”, realizada pelo Instituto Locomotiva, em parceria com a própria 99. De acordo com o levantamento, 91% dos pequenos e médios restaurantes brasileiros relatam problemas ao realizar a gestão dos pedidos. Além disso, 92% dos estabelecimentos afirmam ter dificuldades na etapa de entrega. Somente 12% disseram já possuir algum tipo de sistema que auxilie na centralização dos pedidos que chegam através de diferentes canais.

Lançamento oficial da plataforma Zesto no 99Tech Summit. (crédito: Foto: AVWS/Divulgação)

Com uma alta demanda que vai desde administrar atendimentos presenciais e virtuais à implementação de serviços de entrega que, segundo dados do estudo, já configuram pelo menos metade do faturamento mensal de 75% dos restaurantes, a rotina de gestão dos negócios no ramo de alimentação pode se tornar mais difícil caso não sejam utilizadas soluções de aperfeiçoamento.

O levantamento conversou com 1.002 gestores e proprietários do ramo alimentício que trabalham com delivery. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais.

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Zesto aparece como solução para auxiliar os restaurantes

Como solução emergente para os problemas relatados no estudo, a Zesto aparece prometendo uma plataforma que conecta marketplaces, dados de venda, pedidos, atendimentos, assistente virtual e mais funcionalidades, reunindo todos os serviços em um mesmo ecossistema.

No WhatsApp, um agente de IA online 24 horas por dia será responsável por conduzir conversas com clientes, apresentar o cardápio, receber os pedidos e responder dúvidas. Caso a função não atenda as necessidades do público, Zesto também oferece a possibilidade de transferência para atendimento humano.

Zeca, o assistente virtual da plataforma, utiliza dados em tempo real para analisar vendas e sugerir cardápios aos consumidores. "Zeca é uma Inteligência Artificial nativa ao Zesto, que pega a todos os dados que trafegam na plataforma, transforma em inteligência e vira um assistente administrativo para o dono do restaurante. Ou seja, é a Inteligência Artificial, é a tecnologia com modelo de linguagem numa ponta alimentada pelos dados do próprio estabelecimento, virando resposta para a pergunta do dono do restaurante: 'Como eu faço isso aqui melhor?' 'Aonde eu tô perdendo tempo?' Ele transforma todos esses dados nisso", explica Bruno Rossini, diretor sênior de comunicação da 99.



Bruno Rossini, diretor sênior de comunicação da 99. (crédito: Foto: Ananda Brayner/DP Foto )

Bruno também afirmou que um dos objetivos da Zesto é fazer com que os gestores e proprietários dos estabelecimentos ganhem tempo.

“A plataforma consegue fazer o engajamento em todos os canais onde o restaurante está presente. Então, se o consumidor entra para trocar uma ideia no WhatsApp com o restaurante, o Zesto vai começar a fazer isso. Ele quer tirar uma dúvida do menu, Zesto vai começar a fazer isso. Ele quer saber o que está presente hoje, o que tem no dia, Zesto vai mandar o menu para ele, vai processar o pagamento. Uma tecnologia que nasce integrada ao nosso ecossistema, processamento de dados, infraestrutura, logística nativa à gestão dos pedidos do restaurante”, finaliza o executivo.

A plataforma já conta com mais de mil usuários ativos e está integrada ao 99Food e iFood.

*A repórter foi ao evento a convite da empresa.