Recife será a primeira cidade do Brasil a receber nova categoria premium da 99

Motorista de aplicativo (Marina Torres/Acervo DP)

Como uma de suas inovações para o final de 2026, a 99 anunciou, no evento 99Tech Summit, que aconteceu entre os dias 14 e 15 de outubro, no Rio de Janeiro, o lançamento de uma nova categoria de corridas, que terá estreia no Recife, a 99Premier.

A nova opção para os usuários tem a proposta de apresentar um novo tipo de mobilidade premium. De acordo com a empresa, os passagerios viverão, durante os trajetos, uma experiência de conforto que promete garantir excelência no padrão de atendimento.

Atendimentos, carros e motoristas selecionados

Com o intuito de propor um novo modelo de exclusividade, a categoria contará com carros selecionados, visando mais espaço e conforto, e motoristas com altas avaliações. Além disso, a 99Premier promete oferecer água, lenços e cabos para carregar o celular em todos os veículos.

Ao Diario de Pernambuco, a Diretora de Operações da 99, Ana Ishiaki, explicou que que os condutores receberão orientações específicas de boas práticas. Em relação ao lucro, ela diz que a categoria garante pagar até 60% a mais aos profissionais selecionados. O lançamento oficial da Premier deve ocorrer entre o final de outubro e início de novembro, segundo a empresa.

Recife como pioneira

Recife foi escolhida como pioneira da categoria no Brasil. Após o período de análise de funcionamento na capital pernambucana, a companhia pretende expandir a modalidade no país.

Fabrício Ribeiro, também Diretor de Operações da 99, disse que a escolha da cidade está ligada ao modo de viver dos pernambucanos, e que a empresa pretende trazer, para os usuários, um novo tipo de experiência durante a corrida.

“Recife tem um papel muito importante nessa nova fase da 99. Escolhemos a cidade para dar o primeiro passo da 99Premier e queremos construir essa experiência valorizando também as características e o jeito de viver do público pernambucano. Estamos olhando para toda a jornada, desde o veículo, seleção e boas práticas, até os detalhes de conforto e atendimento de passageiros e motoristas, para entregar um serviço consistente e estabelecer um novo padrão de experiência dentro da plataforma”, afirma o executivo.

*A repórter foi ao evento a convite da empresa.