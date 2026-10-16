Após 47 anos, Sony relança Walkman com bluetooth e USB-C

A Sony decidiu apostar na nostalgia e lançou Walkman com valor de US$ 5,8 mil, cerca de R$ 29,9 mil na cotação atual

A Sony decidiu apostar na nostalgia e lançou Walkman com valor de US$ 5,8 mil, cerca de R$ 29,9 mil na cotação atual. (Divulgação)

Quem viveu a infância e a juventude nas décadas de 1980 e 1990 certamente se lembra de carregar um Walkman por aí. Agora, a Sony decidiu apostar na nostalgia e na exigência dos audiófilos ao lançar uma nova versão de seu clássico tocador portátil, cujo preço de US$ 5,8 mil, cerca de R$ 29,9 mil na cotação atual.

Voltado para o mercado de áudio de altíssima fidelidade (high-end), o aparelho promete qualidade sonora em máxima resolução. O dispositivo oferece múltiplas formas de reprodução, incluindo streaming via Wi-Fi 6 (802.11ax), arquivos digitais armazenados localmente ou conexão direta com o computador via USB-C.

O armazenamento de faixas digitais pode ser feito na memória interna de 256 GB ou expandido por meio de um cartão microSD opcional. O hardware suporta arquivos em formato DSD de 11,2 MHz/1 bit e PCM de 384 kHz/32 bits.

Além disso, o modelo conta com uma tela sensível ao toque de 5,5 polegadas com resolução 1080p para navegação em aplicativos e arquivos, além de saídas de áudio estéreo padrão e balanceadas para fones de ouvido de nível profissional.