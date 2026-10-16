Jogo brasileiro de terror ficará de graça na Steam por 72 horas; saiba como resgatar

Game brasileiro que conquistou crítica e público ficará disponível gratuitamente para celebrar novo marco dos jogos

Pessoas jogando em um computador. (Pexels)

'Asleep: Ato 1', jogo de terror psicológico desenvolvido no Brasil estará disponível gratuitamente na plataforma Steam por 72 horas para celebrar a regulamentação do Marco Legal dos Games, formalizada no último dia 14. A oferta começa na sexta-feira (30), às 14h, e vai até a segunda-feira (2 de novembro), às 15h. Quem resgatar o título durante o período poderá mantê-lo permanentemente na biblioteca da plataforma.

Asleep, desenvolvido pelo estúdio Black Hole Games e publicado pela CriticalLeap, acompanha Ana Lúcia, uma menina presa em seus próprios pesadelos, em uma aventura de terror psicológico com gráficos em pixel art ambientada no Nordeste brasileiro dos anos 1990. O título conta com dublagem, textos e legendas em português do Brasil.

'Asleep: Ato 1' se passa no Nordeste e conta a história de Ana Lucia (crédito: Divulgação)

A mecânica central gira em torno do uso da luz: além de revelar caminhos e itens, ela afeta o comportamento das criaturas do jogo. Permanecer no escuro reduz a sanidade da protagonista, tornando cada decisão relevante para sua sobrevivência. O jogo combina elementos de point and click, plataforma e puzzles, com pistas reunidas em um caderno de desenhos da personagem.

Lançado em maio de 2024, 'Asleep: Ato '1 acumula avaliações Muito Positivas na Steam, com 92% de aprovação. O segundo ato já está disponível como DLC pago.

MARCO LEGAL DOS GAMES

Ampliar a formação profissional, incentivar a produção nacional e tratar do impacto dos esportes digitais na saúde e na formação de crianças e adolescentes são alguns dos principais pontos da regulamentação do Marco Legal da Indústria de Jogos Eletrônicos.

A Agência Nacional do Cinema (Ancine) ficará responsável por regulamentar o acesso da indústria de games aos mecanismos de incentivo da Lei do Audiovisual.

A agência também deverá propor normas e critérios para a apresentação de projetos de jogos eletrônicos ao Fundo Setorial do Audiovisual e estabelecer critérios para o enquadramento de games brasileiros de produção independente.

Outra medida prevista é a simplificação dos procedimentos relacionados à importação de ferramentas consideradas essenciais para o desenvolvimento dos jogos eletrônicos.

Além disso, a plataforma GameBrasil terá como objetivo catalogar, divulgar e promover jogos eletrônicos brasileiros. Sob coordenação do Ministério da Cultura, a página ampliará o acesso do público à produção brasileira e fortalecer o setor.

O Ministério da Cultura também poderá manter, no GameBrasil ou em ambiente vinculado à plataforma, repositório de jogos eletrônicos financiados com recursos públicos. Esses jogos poderão ser disponibilizados para instituições públicas de ensino, pesquisa e saúde, respeitados os direitos autorais e de propriedade industrial.

