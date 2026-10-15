Spotify lança audiolivros no Brasil: veja como funciona e o que está disponível no Premium

O aplicativo ganhou uma aba exclusiva de "Audiolivros", com recomendações personalizadas baseadas nos hábitos de escuta de cada usuário.

Recurso recebeu expansão global nesta quinta-feira (15) (Divulgação)

O Spotify lançou, nesta quarta-feira (15), o serviço de audiolivros da plataforma para assinantes elegíveis do Spotify Premium no Brasil. O serviço, que teve sua expansão global anunciada durante a Feira do Livro de Frankfurt, está disponível em uma cota mensal de 12 horas de escuta incluída no plano atual, sem custo adicional.

Com a expansão, o serviço passa de 22 para mais de 180 mercados até o final de 2026, alcançando potencialmente mais de 750 milhões de usuários. O catálogo disponível conta com mais de 350 mil títulos em mais de 120 idiomas, incluindo obras em português de editoras como Companhia das Letras, Melhoramentos, Dialética e Saga Egmont, além de autores brasileiros como Raphael Montes, Jorge Amado, Eliana Alves Cruz e Paulo Coelho.

O aplicativo ganhou uma aba exclusiva de “Audiolivros”, com recomendações personalizadas baseadas nos hábitos de escuta de cada usuário.

Entre os recursos disponíveis estão marcadores automáticos de progresso, temporizador de reprodução e o Page Match — ferramenta que permite alternar entre o livro físico ou e-book e o audiolivro, localizando o trecho correspondente por meio do escaneamento do ISBN ou por número de página. O recurso já foi utilizado por mais de um milhão de leitores desde o lançamento em fevereiro e funciona em mais de 30 idiomas.

Para quem quiser mais horas de escuta além da cota mensal, o Spotify oferece o plano Audiobooks+, disponível como complemento pago. Quem preferir adquirir títulos avulsos também poderá fazê-lo diretamente pela plataforma.

