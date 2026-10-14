Governo Lula propõe reduzir juros para empresas desenvolvedoras de games no Brasil
A informação foi divulgada em comunicado do Palácio do Planalto nesta quarta-feira, 14. O governo, porém, não informou quando essa proposta será feita.
Publicado: 14/10/2026 às 16:09
Lula durante Assinatura do Decreto que regulamenta o Marco Legal da Indústria de Jogos Eletrônicos ( Ricardo Stuckert)
O governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai propor linhas de crédito mais baratas para o desenvolvimento de jogos eletrônicos no Brasil. A proposta é reduzir os juros de Taxa Referencial (TR) mais 2% ao ano para TR mais 0,5% ao ano.
A proposta será encaminhada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) ao Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).
A informação foi divulgada em comunicado do Palácio do Planalto nesta quarta-feira, 14. O governo, porém, não informou quando essa proposta será feita.
A sugestão também envolve a redução do valor mínimo para os empréstimos às empresas desenvolvedoras de games de R$ 500 mil para R$ 150 mil. O FSA têm R$ 460 milhões em créditos previstos para 2026.
A proposta foi anunciada junto com o decreto de regulamentação do marco legal dos jogos eletrônicos, assinado pelo presidente da República nesta quarta no Palácio do Planalto. O evento contou com a presença de gamers simpáticos a Lula. O presidente se aventurou em um jogo chamado "Arida" no encontro com os gamers, logo antes da cerimônia.
As duas medidas, e também o encontro com os gamers, acontecem a menos de duas semanas do segundo turno das eleições e em um momento em que o presidente tenta reduzir a distância para o candidato Flávio Bolsonaro (PL), que terminou o primeiro turno na liderança.