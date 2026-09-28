Plataforma Gov.br apresenta instabilidade e paralisa serviços como Meu INSS, CNH Digital e eSocial
Falhas atingem CNH Digital, eSocial, Meu INSS e assinatura eletrônica; o Diario confirmou o problema em teste
Publicado: 28/09/2026 às 17:00
Plataforma gov.br do Governo Federal (Karol Rodrigues/DP Foto)
A plataforma Gov.br apresenta instabilidade nesta segunda-feira (28). Usuários de todo o país relatam dificuldades para acessar e concluir solicitações em serviços essenciais, como a CNH Digital, o eSocial e o Meu INSS. O Diario testou a ferramenta de assinatura eletrônica do portal e constatou a falha no sistema.
Segundo o site de monitoramento de instabilidades Downdetector, 47% das ocorrências registradas referem-se a problemas para efetuar o login de acesso.
As falhas no aplicativo móvel concentram 29% das queixas, enquanto outros 21% dos relatos apontam indisponibilidade no site oficial. O pico de reclamações ocorreu às 14h10, quando a plataforma computou 712 notificações simultâneas.
Reclamações nas redes sociais
O problema gerou forte reação de trabalhadores e profissionais que dependem do sistema para rotinas diárias. "O site do Governo está horrível, não consigo dar continuidade ao meu trabalho", escreveu um internauta no Downdetector.
Já outro usuário levantou a hipótese de uma falha de infraestrutura no processamento de dados. "Pelo que fiz de testes aqui, parece algo relacionado à rede do Serpro [Serviço Federal de Processamento de Dados]. Tem muitos portais e webservices estatais fora do ar neste momento", comentou.
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