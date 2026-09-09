Apple apresenta o iPhone 18 e o iPhone Duo, seu primeiro aparelho dobrável; veja preços

iPhone Duo terá capacidade de até 2T e tela externa de quase 8 polegadas, sendo vendido nas cores branco e azul escuro

iPhone Duo (Divulgação/Apple)

A Apple apresentou, nesta quarta-feira (9), seu primeiro iPhone dobrável, um smartphone de ponta que representará um batismo de fogo do novo CEO da empresa, John Ternus, em um cenário de escassez de chips que provocou o aumento dos preços de todos os dispositivos.

Com o formato semelhante a um passaporte quando está fechado e a um tablet se estiver aberto, o iPhone Duo tem capacidade entre 256 GB e 2T, tela interna de 5,4 polegadas e externa de 7,6 polegadas. De acordo com a Apple, o aparelho por ser usado como despertador se estiver fechado e quando aberto terá espaço para utilizar simultaneamente mais de um aplicativo.

O aparelho volta a usar o leitor de impressão digital (os demais utilizavam o reconhecimento facial. O iPhone Duo será vendido nas cores branco e azul escuro.

De acordo com a empresa de pesquisa IDC, a Apple poderia captar quase 30% da demanda por esse tipo de dispositivo até o fim deste ano e 40% em 2027.

"É muito provável que o iPhone dobrável da Apple modifique a dinâmica competitiva tanto na China como nos mercados globais", declarou à AFP Kiranjeet Kaur, diretora associada de pesquisa da IDC.

iPhone 18

O iPhone 18 Pro e Pro Max vão ter o novo chip A20. Eles serão vendidos nas cores preto, prata, bordô e azul glacial.

Os novos aparelhos possuem câmera principal de 48 megapixels e recurso de time-lapse com resolução 4K e foco em objetos em movimento. Além disso, o recurso Estilos Fotográficos terá mais opções de personalização, possuindo controle de textura e cores.



Confira os preços no Brasil:

iPhone Duo (256 GB): R$ 21.999,00

iPhone Duo (512 GB): R$ 23.499,00

iPhone Duo (1 TB): R$ 26.499,00

iPhone Duo (2 TB): R$ 30.999,00

iPhone 18 Pro Max (256 GB): R$ 12.999,00

iPhone 18 Pro Max (512 GB): R$ 14.499,00

iPhone 18 Pro Max (1 TB): R$ 17.499,00

iPhone 18 Pro Max (2 TB): R$ 21.999,00

iPhone 18 Pro (256 GB): R$ 11.999,00

iPhone 18 Pro (512 GB): R$ 13.499,00

iPhone 18 Pro (1 TB): R$ 16.499,00

iPhone 18 Pro (2 TB): R$ 20.999,00

Evento foi teste para CEO

O evento na sede do grupo em Cupertino (Califórnia) foi um teste para a Apple, que não emplaca um produto estrela desde os AirPods, há 10 anos. Também foi o primeiro grande evento sob o comando do novo CEO, John Ternus, que assumiu o cargo após a saída de Tim Cook em 1º de setembro.

Ternus, 51 anos, entrou para a equipe de design da Apple em 2001 e ascendeu na empresa até assumir a liderança das equipes de engenharia responsáveis por toda a linha de produtos da Apple, incluindo os iPhones, que geram a maior parte da receita da companhia.