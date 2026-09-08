Buscas por 'trend dos anos 80' disparam; veja prompt para fazer foto de IA no Chat GPT

A sua "foto dos anos 80" pode ser gerada pelo ChatGPT ou pelo Gemini. (Foto: Cortesia )

"Como eu seria nos anos 80"? Nos últimos dias, uma nova trend viralizou na redes sociais e despertou a curiosidade de milhares de usuários.

Tomando conta dos stories e feeds, fotos de pessoas com roupas vibrantes e penteados típicos da década de 1980 geradas por Inteligência Artificial (IA), se tornaram comuns ao navegar pelo Instagram.

COMO FAZER TREND DAS FOTOS DOS ANOS 80?

A sua "foto dos anos 80" pode ser gerada pelo ChatGPT ou pelo Gemini, através de um mesmo prompt. Com poucas diferenças nos resultados, as duas plataformas entregam imagens com características similares a época, mantendo seus traços físicos e acrescentando roupas coloridas e cabelos volumosos.

Veja o passo a passo:

1. Acesse o ChatGPT ou o Gemini pelo site ou aplicativo;

2. Escolha uma foto sua em boa qualidade;

3. Use o seguinte prompt (comando): "Com base na minha foto, crie uma imagem ultrarrealista de como eu seria se vivesse nos anos 80. Mantenha os traços do meu rosto, mas adicione um penteado volumoso típico da época, roupas clássicas dos anos 80 com cores marcantes ou jeans de cintura alta, e uma iluminação com granulação de filme fotográfico antigo."

Após isso, você já pode baixar sua foto e se divertir participando da trend do momento.