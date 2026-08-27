GTA 6: Veja como assistir 'Um Olhar Estendido' na Netflix; confira horário

O conteúdo tem duração confirmada de aproximadamente 26 minutos, de acordo com a própria plataforma; veja como assistir gratuitamente

Arte promocional de Grand Theft Auto VI (Divulgação/Rockstar)

A Rockstar Games divulga nesta quinta-feira (27) o 'Grand Theft Auto VI: Um Olhar Estendido' (An Extended Look), primeira demonstração oficial de gameplay do aguardado GTA 6.

O conteúdo tem duração confirmada de aproximadamente 26 minutos, de acordo com a própria plataforma. O material foi integralmente capturado no PlayStation 5 padrão — não no PS5 Pro —, conforme indicado em publicação no site Tudum, também da Netflix.

A apresentação estreia às 16h (horário de Brasília) com exclusividade no streaming e será publicada posteriormente, às 22h, no canal oficial da Rockstar no YouTube e no site do jogo.

'Grand Theft Auto VI' será lançado no dia 19 de novembro de 2026, para PS5 e Xbox Series X|S.

COMO ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS

A Rockstar autorizou criadores de conteúdo a transmitirem o 'An Extended Look' ao vivo e produzirem vídeos de reação, desde que não façam uma retransmissão integral e sem comentários do material.

O vídeo também estará disponível gratuitamente no YouTube oficial da Rockstar a partir das 22h.

SEMANA CONTURBADA PARA GTA 6

A apresentação chega após uma das semanas mais turbulentas da história recente da indústria. Nos últimos dias, o grupo Cyberleek publicou uma sequência de supostos gameplays de GTA 6, incluindo materiais que mostravam os protagonistas Jason e Lucia. A própria Rockstar se pronunciou na quarta-feira (26), afirmando que ver vídeos do jogo vazarem dessa forma foi "doloroso" para a equipe.

PRÉ-VENDA; QUANDO CUSTA GTA 6?

O jogo já está disponível para pré-venda no Brasil em duas edições: a Edição Padrão por R$ 449,90 e a Edição Ultimate por R$ 549,90. A versão padrão nos Estados Unidos custa US$ 80 — aumento em relação ao preço habitual de US$ 70 praticado pela indústria. O jogo não terá disco físico: a caixa conterá apenas um código de download, como divulgado pela Rockstar Games.