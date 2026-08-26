Crimson Desert recebe dublagem em português brasileiro; jogo entra em promoção

A versão 2.0 do action RPG chega com novidades narrativas e expande as opções de idioma do jogo, incluindo a adição de dublagem em português brasileiro.

Crimson Desert receberá dublagem em português brasileiro (Divulgação/Pearl Abyss)

A Pearl Abyss anunciou nesta segunda-feira (25) a atualização Crimson Desert Enhanced, revelada durante a Opening Night Live da gamescom, em Colônia, na Alemanha.

A versão 2.0 do action RPG chega com novidades narrativas e expande as opções de idioma do jogo, incluindo a adição de dublagem em português brasileiro.

Além do português do Brasil, a atualização adiciona dublagem em francês, alemão, espanhol e japonês. O jogo também passa a oferecer legendas e interface em árabe. No conteúdo, a atualização traz novas cenas cinematográficas e diálogos adicionais com o objetivo de fortalecer o ritmo da narrativa. Para quem já possui o jogo, o conteúdo da versão Enhanced será disponibilizado gratuitamente por atualização.

Paralelamente ao anúncio, Crimson Desert entra pela primeira vez em promoção desde seu lançamento, em março. Até o dia 9 de setembro, o título pode ser adquirido com 20% de desconto no PS5, Xbox Series X|S, PC via Steam e Epic Games Store, e Apple Mac.

