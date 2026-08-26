Twitch lança badges colecionáveis de Pokémon para espectadores; veja como funciona

A novidade permite que os espectadores montem uma coleção enquanto assistem a transmissões ao vivo.

Pokémons estarão disponíveis diretamente na plataforma de streaming (Divulgação)

A Twitch lançou, em parceria com a The Pokémon Company, uma experiência de badges colecionáveis de Pokémon disponível diretamente na plataforma de streaming. A novidade permite que os espectadores montem uma coleção enquanto assistem a transmissões ao vivo.

A dinâmica começa com um Pikachu gratuito, desbloqueado ao assistir a conteúdos participantes. Para expandir a coleção, o usuário precisa se inscrever em canais — cada inscrição concede uma Pokébola que pode revelar Bulbasaur, Charmander ou Squirtle. Completar a coleção exige três inscrições e, para revelar cada Pokémon, é necessário assistir a 20 minutos de conteúdo por dia durante três dias consecutivos, totalizando uma hora de visualização por personagem. O progresso é rastreado automaticamente pela plataforma.

Os badges não se restringem a canais de Pokémon: a experiência também está disponível em categorias como Just Chatting, IRL, Sports, Music e Art. Os usuários terão acesso a uma área de Collections, onde podem acompanhar os badges conquistados e verificar quais Pokémon ainda faltam para completar a coleção.

A iniciativa tem caráter rotativo: os badges estarão disponíveis por períodos determinados, e novos Pokémon serão adicionados ao longo do tempo. Quando uma coleção sair do ar, os badges correspondentes não poderão mais ser conquistados.

Haverá também um conteúdo exclusivo durante o Pokémon Worlds: entre 28 e 30 de agosto, os espectadores poderão desbloquear um Pikachu com visual temático do evento, disponível somente durante o fim de semana da competição.