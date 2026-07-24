Roblox expande Conselho de Jovens para o Brasil e abre inscrições até agosto

Pela primeira vez, adolescentes do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru poderão participar do programa.

Criança jogando Roblox no tablet (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O Roblox anunciou, nesta quarta-feira (24), a expansão do Conselho de Jovens para Civilidade e Bem-Estar Digital para a América do Sul. Pela primeira vez, adolescentes do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru poderão participar do programa, que até então era restrito a jovens dos Estados Unidos, Canadá e México.

As inscrições estão abertas até 18 de agosto de 2026 e são voltadas para jovens de 13 a 17 anos residentes nos oito países participantes.

O Conselho não funciona apenas como um canal de feedback. Os participantes atuam diretamente na criação de produtos e políticas da plataforma, trabalhando junto às equipes de segurança, marketing e engenharia antes dos lançamentos. A turma de 2026, por exemplo, contribuiu para a reescrita das Normas da Comunidade e participou do desenvolvimento das novas contas Kids e Select, lançadas em junho, além de novas ferramentas de chat.

A expansão para a América do Sul reflete o perfil atual da base de usuários da plataforma: 80% dos usuários do Roblox estão fora dos Estados Unidos.

A iniciativa integra um conjunto mais amplo de ações da empresa voltadas à segurança digital.

Em fevereiro, o Roblox lançou o primeiro Conselho Global de Pais, formado por 80 responsáveis de 32 países, com o objetivo de orientar produtos e políticas da plataforma. Os membros se reúnem trimestralmente e participam de sessões mensais sobre temas específicos de segurança.

