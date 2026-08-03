Usuários relatam bloqueio em massa de contas do WhatsApp e falhas no envio de arquivos

Mensagens de suspensão sem explicação se espalham entre usuários no Brasil e no exterior; plataforma também apresenta instabilidade no compartilhamento de imagens

O Whatsapp está fora do ar? Usuário relatam instabilidade (Foto: AFP )

Diversos usuários do WhatsApp no Brasil e em outros países foram surpreendidos, nesta segunda-feira (3), pelo bloqueio de suas contas na plataforma. De acordo com informações preliminares, milhares de perfis foram desconectados sem que o chat apresentasse uma justificativa para a suspensão.

Ao tentar acessar o aplicativo, muitos usuários se depararam com a mensagem: "Esta conta não pode usar o WhatsApp". O aviso rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde publicações também em espanhol e inglês apontam para um possível bloqueio em massa promovido pela plataforma.

Nos casos de suspensão, o aplicativo permite que o usuário solicite uma revisão da conta, com previsão de conclusão da análise em até 24 horas. Ainda de acordo com mensagem exibida no aplicativo,"as conversas ainda estão neste dispositivo". Apesar disso, usuários afirmaram que perderam todo o histórico de mensagens após o bloqueio.

Em nota enviada à imprensa, a empresa Meta, responsável pelo WhatsApp, informou que atua para combater o uso indevido do serviço e que os banimentos ajudam a proteger os demais usuários. “Eventualmente, podemos cometer equívocos e, quando isso acontece, buscamos resolver a situação o mais rápido possível para que as pessoas possam voltar a se comunicar“, completa o comunicado.

Houve quem tratasse o problema com bom humor. "Pessoas literalmente cometendo crimes no WhatsApp e eu fui banido porque mandei foto de um gatinho pro meu amigo", escreveu um internauta na rede social X. "Minha conta do WhatsApp que só uso pra responder mensagens do trabalho caiu. Era pra eu ficar triste, Mark?", brincou outro.

Instabilidade

Horas depois dos primeiros relatos, usuários também passaram a informar dificuldades para enviar imagens, vídeos e outros arquivos multimídia pelo aplicativo, além de problemas na publicação de atualizações de status, o que reforçou a percepção de uma instabilidade mais ampla na plataforma.

"O WhatsApp não me deixa enviar arquivos multimídia, nem subir status. Acho que está com defeito", escreveu uma internauta nas redes sociais.









