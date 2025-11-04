Whatsapp Web fora do ar? Usuários relatam instabilidade no app nesta terça (4)

Usuários relatam falhas no funcionamento do Whatsapp Web desde as 10h de hoje

O Whatsapp está fora do ar? Usuário relatam instabilidade (Foto: AFP )

O Whatsapp Web, versão do aplicativo para desktop, apresentou instabilidades na manhã desta terça-feira (4). Foram notificados, desde as 10h52 de hoje, mais de 3.000 alertas sobre falhas no funcionamento do app através do site Downdetector. De acordo com relatos de usuários na plataforma, o aplicativo não está carregando as conversas.

Matéria em atualização*

