° / °
Brasil
Aplicativo

Whatsapp Web fora do ar? Usuários relatam instabilidade no app nesta terça (4)

Usuários relatam falhas no funcionamento do Whatsapp Web desde as 10h de hoje

Ester Marques

Publicado: 04/11/2025 às 11:30

Seguir no Google News Seguir

O Whatsapp está fora do ar? Usuário relatam instabilidade /Foto: AFP

O Whatsapp está fora do ar? Usuário relatam instabilidade (Foto: AFP )

O Whatsapp Web, versão do aplicativo para desktop, apresentou instabilidades na manhã desta terça-feira (4). Foram notificados, desde as 10h52 de hoje, mais de 3.000 alertas sobre falhas no funcionamento do app através do site Downdetector. De acordo com relatos de usuários na plataforma, o aplicativo não está carregando as conversas. 

Matéria em atualização*

Veja também:

fora do ar , Instabilidade , whatsapp web
Mais de Brasil

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X