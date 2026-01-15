Roblox tem protesto contra nova medida de segurança para menores de idade

Usuários do Roblox, ambiente virtual de jogos, se uniram para protestar contra uma nova medida de segurança da plataforma para menores de idade

Usuários do Roblox, ambiente virtual de jogos, se uniram para protestar contra uma nova medida de segurança da plataforma para menores de idade. A revolta tem a ver com novas regras para o chat de voz, recurso que permite comunicação vocal entre jogadores.



Agora, os usuários precisarão comprovar a idade por verificação facial para usar a ferramenta. Menores de 9 anos só podem utilizar o chat com a autorização prévia de responsáveis, enquanto maiores de 13 só podem conversar com usuários de idades aproximadas. Esses dados serão conferidos pela plataforma através de verificação facial.



A medida surge para impedir que usuários menores de 16 anos tenham contato com adultos. No entanto, eles não ficaram satisfeitas e se reuniram com placas e bordões famosos contra a censura para declarar sua indignação. Prints da manifestação mostram alguns deles, incluindo a utilização do trecho da música “Cálice”, do cantor e compositor brasileiro Chico Buarque, feita em referência à censura da ditadura militar brasileira. “Afasta de nós esse cálice, pai”, diz uma das placas.



Apontado pelas crianças como o maior culpado pela medida, o principal alvo dos manifestantes é o youtuber Felca, que no ano passado movimentou o país para dar mais atenção a casos de exploração sexual e ao fenômeno da “adultização” de crianças na internet. O vídeo no qual o influencer faz a denúncia conta agora com mais de 50 milhões de visualizações e foi um dos motores para a prisão do influencer Hytalo Santos, acusado pela Justiça de exploração sexual e econômica de menores e trabalho infantil irregular.



Na quarta-feira (14), através de uma publicação no X, Felca mostrou algumas mensagens que recebeu de usuários de Roblox: “Eu tô sendo atacado por crianças na minha DM porque o Roblox tirou o chat de voz”. Entre as mensagens, aparecem pedidos para que ele tome alguma atitude sobre a decisão da plataforma, reclamação de “direitos das crianças” e até mesmo ameaças.

eu to sendo atacado por crianças na minha dm por conta que o roblox tirou o chat de voz pic.twitter.com/b0e3qfCQal — Felca (@Felcca) January 15, 2026



Desde o seu lançamento, o Roblox recebe críticas por medidas de segurança pouco efetivas, e constantemente passa por mudanças para que o ambiente seja mais adequado para o uso de menores de idade.



O Roblox se popularizou durante a pandemia de Covid-19, e hoje conta com mais de 151 milhões de usuários ativos. A plataforma reúne diversos tipos de jogos, criados pelos próprios usuários e está disponível para computador, celular e até Xbox One.