Apple lança iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max e Air; veja os detalhes
A nova geração de iPhone chega ao Brasil em 19 de setembro, com pré-venda marcada para 15 de setembro
Publicado: 09/09/2025 às 17:52
iPhone 17 (Reprodução/Apple)
A Apple lançou nesta terça-feira (9) a nova geração de iPhone. Além dos iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, também foi lançado o inédito iPhone Air.
O novos iPhones chegam ao Brasil em 19 de setembro, com pré-venda marcada para 15 de setembro.
Veja os detalhes de cada modelo:
iPhone 17
Com bordas finas e design em Ceramic Shield 2, o iPhone 17 possui tela Super Retina XDR de 6,3 polegadas, que possibilita mais leveza e imersão para jogos em ProMotion.
O modelo está disponível em cinco cores: branca, preta, lavanda, sálvia e azul-névoa.
A câmara frontal conta com 18 MP e com novo sensor que oferece opções de zoom e rotação para dar mais flexibilidade a selfies e vídeos.
O iPhone 17 tem câmera Fusion principal de 48 MP, com teleobjetiva de 2x com qualidade óptica e câmera Fusion ultra-angular de 48 MP.
iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max
As versões Pro prometem possuem duração de bateria mais avançada, tela Super Retina XDR de 6,3 polegadas no Pro e 6,9 polegadas no Pro Max, além de câmara de vapor que dissipa o calor e melhora o desempenho contínuo.
Está disponível nas cores azul-intensa, prateada e laranja-cósmica.
Assim como o iPhone 17, ele tem câmera frontal de 18 MP, já na traseira, conta com as câmeras Fusion principal, Fusion ultra-angular e Fusion teleobjetiva, todas com 48 MP.
iPhone Air
Esta é a versão mais fina já feita pela Apple, que conta com a força de um Pro por dentro e possui mais resistência que as outras versões.
Está disponível nas cores azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem e preto-espacial.
O modelo conta com uma câmera frontal e uma traseira, ambas de 48 MP.
Preços dos novos iPhones
Na loja da Apple, o iPhone 17 custa a partir de R$ 7.999. O iPhone 17 Pro e 17 Pro Max custam a partir de R$ 11.499 e R$ 12.499, respectivamente. Já a versão Air, sai a partir de R$ 10.499,00.
Todos os modelos acompanham, na caixa, um cabo para recarga com conector USB-C.
The wait is over. Introducing the new iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, AirPods Pro 3, and more.— Apple (@Apple) September 9, 2025