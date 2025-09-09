° / °
Brasil
NOVOS IPHONES

Apple lança iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max e Air; veja os detalhes

A nova geração de iPhone chega ao Brasil em 19 de setembro, com pré-venda marcada para 15 de setembro

Marlon Júlio

Publicado: 09/09/2025 às 17:52

Seguir no Google News Seguir

iPhone 17 /Reprodução/Apple

iPhone 17 (Reprodução/Apple)

A Apple lançou nesta terça-feira (9) a nova geração de iPhone. Além dos iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, também foi lançado o inédito iPhone Air.

O novos iPhones chegam ao Brasil em 19 de setembro, com pré-venda marcada para 15 de setembro.

 

Veja os detalhes de cada modelo:

iPhone 17

Com bordas finas e design em Ceramic Shield 2, o iPhone 17 possui tela Super Retina XDR de 6,3 polegadas, que possibilita mais leveza e imersão para jogos em ProMotion.

O modelo está disponível em cinco cores: branca, preta, lavanda, sálvia e azul-névoa.

A câmara frontal conta com 18 MP e com novo sensor que oferece opções de zoom e rotação para dar mais flexibilidade a selfies e vídeos.

O iPhone 17 tem câmera Fusion principal de 48 MP, com teleobjetiva de 2x com qualidade óptica e câmera Fusion ultra-angular de 48 MP.

 

iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max

 

iPhone Pro - Reprodução/Apple
iPhone Pro (crédito: Reprodução/Apple)

As versões Pro prometem possuem duração de bateria mais avançada, tela Super Retina XDR de 6,3 polegadas no Pro e 6,9 polegadas no Pro Max, além de câmara de vapor que dissipa o calor e melhora o desempenho contínuo.

Está disponível nas cores azul-intensa, prateada e laranja-cósmica.

Assim como o iPhone 17, ele tem câmera frontal de 18 MP, já na traseira, conta com as câmeras Fusion principal, Fusion ultra-angular e Fusion teleobjetiva, todas com 48 MP.


iPhone Air

 

iPhone Air - Reprodução/Apple
iPhone Air (crédito: Reprodução/Apple)

Esta é a versão mais fina já feita pela Apple, que conta com a força de um Pro por dentro e possui mais resistência que as outras versões.

Está disponível nas cores azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem e preto-espacial.

O modelo conta com uma câmera frontal e uma traseira, ambas de 48 MP.

 

Preços dos novos iPhones

Na loja da Apple, o iPhone 17 custa a partir de R$ 7.999. O iPhone 17 Pro e 17 Pro Max custam a partir de R$ 11.499 e R$ 12.499, respectivamente. Já a versão Air, sai a partir de R$ 10.499,00.

Todos os modelos acompanham, na caixa, um cabo para recarga com conector USB-C.

 

iPhone 17 , iPhone 17 Pro , iPhone 17 Pro Max , iPhone Air
Mais de Brasil

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP