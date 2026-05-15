Inteligência artificial deve afetar em até 50% a força de trabalho global até 2030

Cientista e professor Silvio Meira detalha quais áreas serão inicialmente impactadas pelo avanço do uso da Inteligência artificial no mercado de trabalho

Segundo o cientista, a estimativa é de que em certos mercados e na sociedade, a IA vai conseguir executar cerca de 95% das funções humanas (Foto: Divulgação)

A inteligência artificial deve afetar em até 50% a força de trabalho globalmente até 2030, inicialmente em áreas como administração, diagnóstico médico, advocacia, tecnologia da informação, comunicação e design. A previsão foi citada pelo fundador do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (Cesar), cientista e professor Silvio Meira, durante masterclass com jornalistas nesta sexta-feira (15), durante o Cesar Beat, no Bairro do Recife.

Segundo Meira, o avanço da inteligência artificial chega de forma ainda mais radical do que tecnologias que transformaram o mercado e a sociedade como a eletricidade e a internet. “O impacto da inteligência artificial é ainda mais radical e ainda mais rápido porque ela é distribuída pela internet e existe no topo de plataformas”, detalha.

O cientista defende a ideia de que a inteligência artificial deve andar ao lado das outras dimensões de inteligência (individual e social). “A estimativa é de que em certas áreas da performance humana nos mercados e na sociedade, a IA vai conseguir executar cerca de 95% das funções humanas. Isso não quer dizer que esses postos de trabalho vão desaparecer, mas significa que vamos ter que aprender coisas que ainda não sabemos”, aponta.

Ainda de acordo com ele, áreas onde o trabalho é mais repetitivo como o de análises financeiras mais complexas, desenvolvimento de códigos e design vão precisar de novas competências humanas para andar lado a lado com inteligência artificial para ampliar o trabalho humano. “São mudanças no trabalho, mudanças no emprego, nas profissões e nas carreiras, na articulação social, mas principalmente na educação. Precisamos de uma transformação revolucionária na educação para o trabalho com inteligência artificial”, alerta.

Em relação aos impactos dessas mudanças para a economia, o professor detalha que o avanço da IA no mercado será mais positivo para quem não tiver medo de aprender e dominar as ferramentas que serão essenciais até 2030.



Cesar Beat

A masterclass exclusiva com jornalistas com o tema “Futuro do trabalho com IA”, apresentada por Silvio Meira, fez parte da programação do Cesar Beat, que acontece até sábado (16), no CESAR Recife. A instituição está avaliando ampliar o também para outras categorias, como médicos, advogados e outras profissionais consideradas tradicionais no mercado.