Odyssey Cup 2026: Samsung anuncia nova edição de campeonato de Counter-Strike 2
Nova edição do campeonato de Counter-Strike 2 abre as inscrições no dia 2 de março para amadores e profissionais.
Publicado: 12/03/2026 às 20:18
Odyssey Cup 2026 (Divulgação/Samsung)
A Samsung anunciou, nesta quinta-feira (12), mais uma edição da Odyssey Cup 2026, torneio de Counter-Strike 2 que promete movimentar o cenário competitivo brasileiro.
Após a edição 2025, que contou com mais de 500 equipes registradas, a nova temporada amplia a experiência para jogadores amadores, profissionais e espectadores.
As inscrições para a Odyssey Cup 2026 terão início no dia 02 de março, e a participação é gratuita, sem taxa de inscrição, válida para amadores e profissionais.
ESTRUTURA
Assim como no ano passado, a Odyssey Cup 2026 será disputada em quatro fases:
- Qualificatória
- Fase suíça
- Playoffs
- Grande final
Neste ano, também serão convidados oito times Valve Regional Standings (VRS), sistema de ranking da Valve para Counter-Strike 2 (CS2), que classifica as equipes com base no desempenho recente em torneios. Os times serão contatados em 16 de março e serão escolhidos com base em sua classificação no VRS: a partir da posição 12 no Global e posição 2 no ranking Brasil.
DATAS DAS ETAPAS DA ODYSSEY CUP
Qualificatórias
21, 22, 28 e 29 de março
04, 05, 11 e 12 de abril
Fase Suíça
24, 25 e 26 de abril (Fase 1)
01, 02 e 03 de maio (Fase 2)
Playoffs
De 08 a 10 de maio
Final
30 de maio
PREMIAÇÃO
No total, serão distribuídos prêmios da seguinte forma:
1º Lugar: R$ 110.000,00 + 6 Odyssey OLED G6 500Hz + Troféu
2º Lugar: R$ 30.000,00
3º Lugar: R$ 15.000,00
MVP do time campeão: coroa da Odyssey Cup.