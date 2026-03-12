Odyssey Cup 2026: Samsung anuncia nova edição de campeonato de Counter-Strike 2

Nova edição do campeonato de Counter-Strike 2 abre as inscrições no dia 2 de março para amadores e profissionais.

A Samsung anunciou, nesta quinta-feira (12), mais uma edição da Odyssey Cup 2026, torneio de Counter-Strike 2 que promete movimentar o cenário competitivo brasileiro.

Após a edição 2025, que contou com mais de 500 equipes registradas, a nova temporada amplia a experiência para jogadores amadores, profissionais e espectadores.

As inscrições para a Odyssey Cup 2026 terão início no dia 02 de março, e a participação é gratuita, sem taxa de inscrição, válida para amadores e profissionais.

ESTRUTURA

Assim como no ano passado, a Odyssey Cup 2026 será disputada em quatro fases:

Qualificatória



Fase suíça



Playoffs



Grande final

Neste ano, também serão convidados oito times Valve Regional Standings (VRS), sistema de ranking da Valve para Counter-Strike 2 (CS2), que classifica as equipes com base no desempenho recente em torneios. Os times serão contatados em 16 de março e serão escolhidos com base em sua classificação no VRS: a partir da posição 12 no Global e posição 2 no ranking Brasil.

Odyssey Cup 2026 (crédito: Divulgação/Samsung)

DATAS DAS ETAPAS DA ODYSSEY CUP

Qualificatórias

21, 22, 28 e 29 de março

04, 05, 11 e 12 de abril

Fase Suíça

24, 25 e 26 de abril (Fase 1)

01, 02 e 03 de maio (Fase 2)

Playoffs

De 08 a 10 de maio

Final

30 de maio

PREMIAÇÃO

No total, serão distribuídos prêmios da seguinte forma:

1º Lugar: R$ 110.000,00 + 6 Odyssey OLED G6 500Hz + Troféu

2º Lugar: R$ 30.000,00

3º Lugar: R$ 15.000,00

MVP do time campeão: coroa da Odyssey Cup.