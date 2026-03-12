Estudantes do EREM Rotary Nova Descoberta participam do programa 'Girl For IT'

No mês da mulher, alunas terão acesso a atividades como Introdução ao HTML e CSS e o mercado de tecnologia

Mulher estudando usando computador (imagem ilustrativa) (Freepik)

Alunas do EREM Rotary Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife, poderão participar do programa 'Girl For IT'. Realizado pela Green Paperless, em parceria com a Junior Achievement, o programa tem como objetivo despertar o interesse do público feminino para o mercado de tecnologia e programação.

Gratuito e exclusivo para alunas da escola de referência, os encontros serão realizados nos dias 18 e 25 de março, das 14h às 17h, na sede da escola.

Durante os encontros, comandados por profissionais de TI voluntários, as estudantes serão contempladas com temas como introdução a TI e como está o mercado da tecnologia para mulheres, além de aulas práticas que envolverão programação com Scratch; introdução ao HTML e CSS; algoritmos; finalizando com a construção de páginas de web.



Para Tássia Evangelista, coordenadora de Gente e Gestão da Green Paperless, o programa pode ser o “despertar” dessas futuras profissionais para a área.

“O setor de tecnologia segue em expansão no Brasil, mas ainda há o desafio em relação à diversidade de gênero. Segundo o ‘Estudo W-Tech 2025’, do Observatório Softex, as mulheres representam apenas cerca de 19% dos especialistas em TI no país. Programas como o ‘Girl for IT’ são importantes para ampliar o acesso de meninas a esse universo ao despertar interesse pela programação e mostrando que elas também podem ocupar espaços de destaque na tecnologia”, explica.

