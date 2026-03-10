TitaN é demitido da paiN após virar alvo de investigação por crimes sexuais

TitaN, que já estava suspenso de sua equipe, a paiN, após uma ex-namorada expor que foi traída pelo jogador, foi demitido nesta terça-feira (10).

TitaN era jogador profissional da paiN (Reprodução/Redes sociais)

O jogador profissional de League of Legends Alexandre "TitaN" Lima, de 25 anos, está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo (PCSP) por suspeita de crimes sexuais. A investigação acontece após o registro de um boletim de ocorrência por importunação sexual, estupro de vulnerável e divulgação de pornografia.

TitaN, que já estava suspenso de sua equipe, a paiN, após uma ex-namorada expor que foi traída pelo jogador, foi demitido nesta terça-feira (10). "A paiN Gaming informa o desligamento de Alexandre "TitaN" Lima da organização. Como instituição, pautamos nossas decisões por princípios e pela responsabilidade que carregamos com a nossa história, com a comunidade e com tudo que a paiN representa", escreveu a organização em uma rede social.

Mensagens de cunho sexual também foram divulgadas nas redes sociais, inclusive com uma menina de 16 anos, para quem ele teria enviado fotos íntimas. Em outra conversa, TitaN divulgou vídeos íntimos de uma das vítimas sem seu consentimento ou conhecimento.

TitaN é um dos jogadores mais conhecidos no cenário dos eSports brasileiro, tendo conquistado cinco títulos e um vice no CBLOL, o Campeonato Brasileiro de League of Legends, e acumulado passagens por grandes equipes.