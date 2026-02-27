Pokémon anuncia dois novos jogos para 2027 pelos 30 anos da marca

Propriedade conjunta da Nintendo, do estúdio japonês Game Freak e da empresa Creatures, a Pokémon Company detém a marca Pokémon, que conta agora com mais de mil pequenos monstros diferentes.

Novidades de Pokemón foram anunciadas nesta sexta-feira (27) (ANTHONY WALLACE / AFP)

Dois novos jogos da saga principal de Pokémon serão apresentados em 2027, anunciou nesta sexta-feira (27) a Pokémon Company, em uma transmissão ao vivo devido aos 30 anos da famosa marca.

Previstos para o console Switch 2, "Pokémon Ventos" e "Pokémon Ondas" permitirão que os jogadores reencontrem o famoso mascote Pikachu e que descubram novas criaturas em um universo colorido e tropical, que promete explorar o fundo do mar.

Propriedade conjunta da Nintendo, do estúdio japonês Game Freak e da empresa Creatures, a Pokémon Company detém a marca Pokémon, que conta agora com mais de mil pequenos monstros diferentes.

A Nintendo também anunciou o retorno dos jogos originais lançados em 1996 no Japão pela Game Boy: "Pokémon FireRed" e "Pokémon LeafGreen" ao console Switch.

Na próxima quinta-feira (5), a série receberá um novo jogo derivado: "Pokémon Pokopia".

Sábia mistura dos muito populares jogos de videogames "Minecraft" e "Animal Crossing", o título é aguardado no Switch 2, o novo console da Nintendo lançado em junho.

Nascido em 1996 na forma de um jogo para console portátil da Nintendo, Pokémon se tornou rapidamente em um fenômeno mundial.

Disponíveis em muitos consoles e celulares, os jogos Pokémon venderam mais de 500 milhões de cópias, segundo os números fornecidos pela The Pokémon Company e Nintendo.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Pokémon Brasil (@pokemonbrasil)

Inspirado na tradição japonesa de verão de caça a insetos, o jogo consiste em capturar e levar consigo "monstros de bolso" de olhos grandes, inspirados em pequenos ratos e dragões, para fazê-los lutar.

A franquia foi posteriormente expandida para filmes, série animada e o famoso jogo móvel em realidade aumentada "Pokémon Go".

A marca Pokémon gerou 12 bilhões de dólares (cerca de 74,3 bilhões de reais na cotação da época) em receitas de licenciamento em 2024, segundo o gabinete License Global, ou seja, mais que a gigante de brinquedos Mattel.