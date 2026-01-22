Xiaomi lança série com três modelos do Redmi Note 15 no Brasil

Novos aparelhos custam entre R$ 2.799,99 e R$ 4.499,99. Série já havia sido lançada a nível global no final de 2025

Lançamentos da Xiaomi chegam ao Brasil (Foto: Divulgação)

A Xiaomi anunciou oficialmente a chegada da linha Redmi Note 15 ao mercado brasileiro. A nova geração da série intermediária da fabricante chinesa passa a ser vendida no país com três modelos, Redmi Note 15 4G, Redmi Note 15 5G e Redmi Note 15 Pro 5G, repetindo a estratégia adotada no lançamento global, ocorrido no fim de 2025. Desta vez, a empresa optou por não trazer ao Brasil a versão Pro Plus.

Os novos aparelhos desembarcam com recursos de software alinhados ao ecossistema do Google, incluindo compatibilidade com o Gemini e a função Circule para Pesquisar. A Xiaomi também destaca o compromisso de oferecer até seis anos de atualizações de segurança do Android.

Em comum, os modelos compartilham telas AMOLED de grandes dimensões, brilho elevado e foco em bateria e durabilidade, com diferentes níveis de desempenho e acabamento.

Redmi Note 15 Pro 5G

1 / 1 < >

O Redmi Note 15 Pro 5G é o modelo mais avançado da linha disponível no Brasil e concentra os principais diferenciais da geração. O smartphone aposta em maior resistência física, com certificações IP68, IP69 e IP69K, que garantem proteção contra poeira, submersão em líquidos e até jatos de alta pressão e temperaturas elevadas.

A tela CrystalRes AMOLED de 6,83 polegadas entrega resolução 1,5K, taxa de atualização de 120 Hz, brilho máximo de 3.200 nits e profundidade de cor de 12 bits, permitindo a exibição de mais de 68 bilhões de cores. O desempenho fica por conta do processador MediaTek Dimensity 7400-Ultra, aliado a 8 GB de RAM e 512 GB de armazenamento.

Outro destaque está no conjunto fotográfico, liderado por um sensor principal de 200 megapixels, acompanhado de lente ultrawide, além de câmera frontal de 32 MP. A bateria utiliza tecnologia de silício-carbono, com capacidade de até 6.580 mAh e suporte a carregamento de 45 W.



“Aqui, a gente trabalha com câmera de 200 megapixels no smartphone e, graças a isso, temos um novo sensor que a Xiaomi vem utilizando, voltado muito para conseguir nitidez através do HDR. Então, você passa a ter nuances de sombra e luz com muito mais detalhes. Além disso, ele também eleva a nitidez por meio de inteligência artificial”, explica Elielton Caetano, analista de marketing de produtos da marca.



“Já na parte de carregamento, tem a novidade do powerbank. O aparelho funciona como um powerbank de bolso. Você conecta um cabo USB-C na saída do dispositivo, ou até com conector Lightning, e consegue recarregar outro dispositivo”, complementa Elielton.

O Redmi Note 15 Pro 5G é vendido exclusivamente na versão de 512 GB por R$ 4.499,99, disponível nas cores preto e titânio, por meio dos canais oficiais da Xiaomi no país.

Redmi Note 15 5G

1 / 1 < >

Posicionado como uma alternativa intermediária mais robusta, o Redmi Note 15 5G mantém boa parte das características visuais do modelo 4G, mas adiciona conectividade de quinta geração e melhorias em desempenho e resistência. O aparelho utiliza o processador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 e traz bateria de 5.520 mAh, com suporte a carregamento mais rápido de 45 W.

A tela AMOLED de 6,77 polegadas permanece com resolução Full HD+, taxa de atualização de 120 Hz e brilho máximo de 3.200 nits. O conjunto fotográfico inclui câmera principal de 108 MP, lente ultrawide de 8 MP e sensor frontal de 20 MP. Um dos destaques do modelo é a certificação IP66, que amplia a proteção contra água e poeira.

O Redmi Note 15 5G chega ao mercado brasileiro em versões com 256 GB ou 512 GB de armazenamento, ambas com 8 GB de RAM. Os preços sugeridos são de R$ 3.399,99 e R$ 3.899,99, respectivamente, com opções de acabamento nas cores preto e roxo.

Redmi Note 15 4G

1 / 1 < >

O Redmi Note 15 4G é a opção de entrada da nova família e aposta em um conjunto equilibrado para quem busca um intermediário tradicional. O aparelho traz uma tela AMOLED de 6,77 polegadas com resolução Full HD+, taxa de atualização de 120 Hz e brilho que pode alcançar até 3.200 nits. O sistema de som estéreo, com dois alto-falantes, completa a experiência multimídia.

No desempenho, o modelo é equipado com o processador MediaTek Helio G100-Ultra, acompanhado de 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. A bateria tem capacidade de 6.000 mAh e suporta carregamento de 33 W. O conjunto de câmeras inclui sensor principal de 108 megapixels, lente auxiliar de profundidade e câmera frontal de 20 MP para selfies.

O design conta com certificação IP64, que garante proteção contra poeira e respingos d’água, além de leitor de impressões digitais integrado à tela. No Brasil, o Redmi Note 15 4G é vendido por R$ 2.799,99, nas cores preto, azul e roxo.