PlayTV e Ubisoft anunciam parceria para exibição de conteúdos gamers na TV brasileira

Iniciativa amplia a presença da cultura pop e dos games na TV aberta, paga e no streaming. (Divulgação)

A PlayTV, canal multiplataforma focado em cultura pop, games e entretenimento, anuncia uma parceria inédita com a Ubisoft para exibir em sua grade de programação conteúdos especiais produzidos para o estúdio. A iniciativa integra o movimento da emissora de ampliar a presença de marcas globais e criadores digitais na televisão.

A nova faixa inclui diferentes formatos que pretendem dialogar com o público jovem e conectado, com linguagem ágil, tom bem-humorado e forte identificação com o universo dos games. Entre os destaques está o Ubi Talk Show, apresentado por Totoro, ex-Porta dos Fundos. A atração recebe convidados do cenário criativo e digital, como Macla Tenório, Gaveta e Marcos Castro.

Outro conteúdo que passa a integrar a grade é o Ubi Dub, série de vídeos de dublagem de jogos da Ubisoft, como Assassin´s Creed, conduzida por Marcos Rossi, uma das referências do tema no Brasil.

Já o Piores Jogadas, apresentado por Rato Borrachudo e Mary Nery, explora situações icônicas e momentos “desastrosos” do mundo gamer. O programa pretende reforçar o caráter participativo da parceria, trazendo conteúdo feito por criadores que já fazem parte do cotidiano do público digital.

O conteúdo da Ubisoft TV estreia na segunda-feira (26), às 19h, com distribuição em TV aberta via satélite, TV por assinatura e canais FAST. Além da exibição linear, a PlayTV também prevê ações de complementaridade nas redes sociais e nos canais digitais dos criadores e do próprio canal.

A parceria também pretende fortalecer o ecossistema de criadores que orbitam o canal, aproximando talentos, marcas e audiência em um modelo que valoriza conteúdos de identidade própria e formatos autorais — ao mesmo tempo em que democratiza o acesso a produções do universo gamer para o público de TV, incluindo regiões e perfis de público que ainda estão fora do consumo digital concentrado nas plataformas online.