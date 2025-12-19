Prêmio eSports Brasil 2025 coroa os destaques brasileiros nos games
Confira os destaques e vencedores da nona edição do prêmio
Publicado: 19/12/2025 às 16:57
Prêmio destacou os melhores do Brasil em 2025 (Reprodução/Redes sociais)
O Prêmio eSports Brasil (PeB), maior premiação de games e esports da América Latina, coroou os maiores destaques em sua edição de 2025, que aconteceu na noite desta quinta-feira (18), no Memorial da América Latina, em São Paulo (SP).
Dentre as 29 categorias estão Melhor Atleta de eSports, Melhor Streamer e Personalidade do ano. As premiações estão divididas em categorias populares, a que apenas o voto do público conta, semipopulares, escolhidas em conjunto entre público e júri, e técnicas, que são votadas apenas por especialistas.
Por isso, a premiação aumenta em relevância e reconhecimento, celebrando o cenário competitivo brasileiro junto aos atletas e criadores do país.
A cerimônia, apresentada por Nyvi Estephan e Eduardo Sterblitch, contou com transmissão ao vivo no SporTV, YouTube oficial do PeB e Twitch, Instagram, e YouTube da Player1. Além disso, o prêmio contou com apresentações musicais de MC Hariel, Marvvila, MC Marks, da Batalha da Aldeia e uma performance de dança da Cia Sacro.
30 ANOS DE PLAYSTATION GANHOU DESTAQUE
Durante a apresentação do Prêmio eSports Brasil 2025, a anfitriã Nyvi Estephan surpreendeu o público com uma transformação de figurino ao vivo, para uma roupa que fazia referência a símbolos da PlayStation.
Durante toda a transmissão, a apresentadora e embaixadora da marca no Brasil usou um vestido futurista inspirado no design do PlayStation 5. Em um momento da cerimônia, em que ela homenageou os 30 anos da marca e o aniversário de cinco anos do console, o look ganhou uma capa exclusiva azul, permeada de strass, e adornada com os icônicos símbolos da PlayStation.
"A PlayStation e o Prêmio eSports Brasil fazem parte da minha trajetória de uma forma muito profunda. São duas marcas que ajudaram a construir quem eu sou profissionalmente, e eu me orgulho muito de também fazer parte da história delas. Poder ser esse elo entre universos tão importantes pra mim é algo que me emociona e me enche de orgulho”, afirma Nyvi Estephan.
PRÊMIOS
Nas premiações, os destaques foram MT7, que conquistou as categorias de Melhor Atleta de Free Fire, Craque BETANO da Galera e Atleta de eSports do ano, e Angeliss, que venceu como Melhor Atleta do Cenário Inclusivo e Melhor Atleta de Outras Modalidades do Cenário Inclusivo.
Atleta de eSports do ano
MT7
Atleta do ano – cenario inclusivo
Angeliss
Personalidade do Ano
amd22k
Craque BETANO da Galera
MT7
Melhor Streamer
Paulinho o Loko
Melhor Atleta de Counter-Strike
KSCERATO
Melhor Atleta de Fortnite
Stryker
Melhor Atleta de Free Fire
MT7
Melhor Atleta de Futebol Virtual
Juninho
Melhor Atleta de Mobile Games
Edinho
Melhor Atleta de League of Legends
Tatu
Melhor Atleta de Rainbow Six Siege
Cyber
Melhor Atleta de Valorant
Aspas
Melhor Atleta de Counter-Strike – Cenário Inclusivo
Bizinha
Melhor Atleta de Valorant – Cenário Inclusivo
Daiki
Melhor Organização de eSports
FURIA
Melhor Jogo de eSports
CS2
Melhor Line-up
FURIA – CS2
Melhor Creator – Short Form
El Gato
Melhor Creator – Long Form
Paulinho o Loko
Melhor Atleta de Fighting Games
Yuz
Melhor Atleta de Outras Modalidades
Lostt
Atleta Revelação – Cenário Inclusivo
Dani
Atleta Revelação
Ayu
Melhor Comentarista de eSports
Spacca
Melhor Caster
xrm
Streamer Revelação
Bisteconee
Melhor Atleta de Outras Modalidades – Cenário Inclusivo
Angeliss
Melhor Técnico(a)
napz