Tecnologia
PREMIAÇÃO

Prêmio eSports Brasil 2025 coroa os destaques brasileiros nos games

Confira os destaques e vencedores da nona edição do prêmio

Antônio Gois

Publicado: 19/12/2025 às 16:57

Prêmio destacou os melhores do Brasil em 2025/Reprodução/Redes sociais

O Prêmio eSports Brasil (PeB), maior premiação de games e esports da América Latina, coroou os maiores destaques em sua edição de 2025, que aconteceu na noite desta quinta-feira (18), no Memorial da América Latina, em São Paulo (SP).

Dentre as 29 categorias estão Melhor Atleta de eSports, Melhor Streamer e Personalidade do ano. As premiações estão divididas em categorias populares, a que apenas o voto do público conta, semipopulares, escolhidas em conjunto entre público e júri, e técnicas, que são votadas apenas por especialistas.

Por isso, a premiação aumenta em relevância e reconhecimento, celebrando o cenário competitivo brasileiro junto aos atletas e criadores do país.

A cerimônia, apresentada por Nyvi Estephan e Eduardo Sterblitch, contou com transmissão ao vivo no SporTV, YouTube oficial do PeB e Twitch, Instagram, e YouTube da Player1. Além disso, o prêmio contou com apresentações musicais de MC Hariel, Marvvila, MC Marks, da Batalha da Aldeia e uma performance de dança da Cia Sacro.

30 ANOS DE PLAYSTATION GANHOU DESTAQUE

Apresentadora Nyvi Estephan usou look inspirado nos 30 anos de PlayStation - Divugação
Apresentadora Nyvi Estephan usou look inspirado nos 30 anos de PlayStation (crédito: Divugação)

Durante a apresentação do Prêmio eSports Brasil 2025, a anfitriã Nyvi Estephan surpreendeu o público com uma transformação de figurino ao vivo, para uma roupa que fazia referência a símbolos da PlayStation.

Durante toda a transmissão, a apresentadora e embaixadora da marca no Brasil usou um vestido futurista inspirado no design do PlayStation 5. Em um momento da cerimônia, em que ela homenageou os 30 anos da marca e o aniversário de cinco anos do console, o look ganhou uma capa exclusiva azul, permeada de strass, e adornada com os icônicos símbolos da PlayStation.

"A PlayStation e o Prêmio eSports Brasil fazem parte da minha trajetória de uma forma muito profunda. São duas marcas que ajudaram a construir quem eu sou profissionalmente, e eu me orgulho muito de também fazer parte da história delas. Poder ser esse elo entre universos tão importantes pra mim é algo que me emociona e me enche de orgulho”, afirma Nyvi Estephan.

PRÊMIOS

Nas premiações, os destaques foram MT7, que conquistou as categorias de Melhor Atleta de Free Fire, Craque BETANO da Galera e Atleta de eSports do ano, e Angeliss, que venceu como Melhor Atleta do Cenário Inclusivo e Melhor Atleta de Outras Modalidades do Cenário Inclusivo.

Atleta de eSports do ano
MT7

Atleta do ano – cenario inclusivo
Angeliss

Personalidade do Ano
amd22k

Craque BETANO da Galera
MT7

Melhor Streamer
Paulinho o Loko

Melhor Atleta de Counter-Strike
KSCERATO

Melhor Atleta de Fortnite
Stryker

Melhor Atleta de Free Fire
MT7

Melhor Atleta de Futebol Virtual
Juninho

Melhor Atleta de Mobile Games
Edinho

Melhor Atleta de League of Legends
Tatu

Melhor Atleta de Rainbow Six Siege
Cyber

Melhor Atleta de Valorant
Aspas

Melhor Atleta de Counter-Strike – Cenário Inclusivo
Bizinha

Melhor Atleta de Valorant – Cenário Inclusivo
Daiki

Melhor Organização de eSports
FURIA

Melhor Jogo de eSports
CS2

Melhor Line-up
FURIA – CS2

Melhor Creator – Short Form
El Gato

Melhor Creator – Long Form
Paulinho o Loko

Melhor Atleta de Fighting Games
Yuz

Melhor Atleta de Outras Modalidades
Lostt

Atleta Revelação – Cenário Inclusivo
Dani

Atleta Revelação
Ayu

Melhor Comentarista de eSports
Spacca

Melhor Caster
xrm

Streamer Revelação
Bisteconee

Melhor Atleta de Outras Modalidades – Cenário Inclusivo
Angeliss

Melhor Técnico(a)
napz

