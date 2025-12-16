Saiba quais foram as 10 perguntas mais feitas ao Google em 2025

A retrospectiva 2025 do Google revelou quais foram as perguntas mais feitas no Brasil nas categorias "por que", "o que é", "quem é" e "quanto custa"

Google divulgou retrospectiva Buscas do Ano 2025 nesta quinta-feira (4) (Foto: GREG BAKER / AFP)

“O que é metanol?”, “Quem é o novo Papa?”, “Quanto custa o show de Natanzinho Lima?” e “Por que Bolsonaro foi condenado?” são algumas das dúvidas recorrentes dos brasileiros que figuram entre as mais pesquisadas no Google em 2025.

A retrospectiva do site de buscas foi divulgada no início de dezembro, revelando as 10 perguntas mais feitas em quatro categorias: “por que”, “o que é”, “quem é” e “quanto custa”.

Confira:

Por que…?

Por que o café está caro? Por que Israel atacou Irã? Por que Bolsonaro foi condenado? Por que MC Poze foi preso? Por que Oruam foi preso? Por que Papa Leão? Por que o Barcelona não está no Mundial de Clubes? Por que Tati Machado perdeu o bebê? Por que Tony Ramos vai sair da novela Dona de Mim? Por que Neymar não joga hoje?

O que é…?

O que é metanol? O que é anistia? O que é GLO? O que é PEC da Blindagem? O que é BRICS? O que é DIX? O que é bebê reborn? O que é Corpus Christi? O que é arsênio? O que é COP30?

Quem é…?

Quem é o novo Papa? Quem é Felca? Quem é o mascarado da novela A Viagem? Quem é Charlie Kirk? Quem é o novo técnico da Seleção Brasileira? Quem é o novo técnico do Corinthians? Quem é a mulher de branco em Tieta? Quem é Hytalo Santos? Quem é a mãe de Preta Gil? Quem é o careca do INSS?

De julgamento de Bolsonaro a Labubu: veja as principais buscas do Google no Brasil em 2025

Quanto custa…?