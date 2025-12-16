Saiba quais foram as 10 perguntas mais feitas ao Google em 2025
A retrospectiva 2025 do Google revelou quais foram as perguntas mais feitas no Brasil nas categorias "por que", "o que é", "quem é" e "quanto custa"
Publicado: 16/12/2025 às 17:27
Google divulgou retrospectiva Buscas do Ano 2025 nesta quinta-feira (4) (Foto: GREG BAKER / AFP)
“O que é metanol?”, “Quem é o novo Papa?”, “Quanto custa o show de Natanzinho Lima?” e “Por que Bolsonaro foi condenado?” são algumas das dúvidas recorrentes dos brasileiros que figuram entre as mais pesquisadas no Google em 2025.
A retrospectiva do site de buscas foi divulgada no início de dezembro, revelando as 10 perguntas mais feitas em quatro categorias: “por que”, “o que é”, “quem é” e “quanto custa”.
Confira:
Por que…?
- Por que o café está caro?
- Por que Israel atacou Irã?
- Por que Bolsonaro foi condenado?
- Por que MC Poze foi preso?
- Por que Oruam foi preso?
- Por que Papa Leão?
- Por que o Barcelona não está no Mundial de Clubes?
- Por que Tati Machado perdeu o bebê?
- Por que Tony Ramos vai sair da novela Dona de Mim?
- Por que Neymar não joga hoje?
O que é…?
- O que é metanol?
- O que é anistia?
- O que é GLO?
- O que é PEC da Blindagem?
- O que é BRICS?
- O que é DIX?
- O que é bebê reborn?
- O que é Corpus Christi?
- O que é arsênio?
- O que é COP30?
Quem é…?
- Quem é o novo Papa?
- Quem é Felca?
- Quem é o mascarado da novela A Viagem?
- Quem é Charlie Kirk?
- Quem é o novo técnico da Seleção Brasileira?
- Quem é o novo técnico do Corinthians?
- Quem é a mulher de branco em Tieta?
- Quem é Hytalo Santos?
- Quem é a mãe de Preta Gil?
- Quem é o careca do INSS?
Quanto custa…?
- Quanto custa um bebê reborn?
- Quanto custa o show da Lady Gaga?
- Quanto custa um Labubu?
- Quanto custa Mounjaro?
- Quanto custa um morango do amor?
- Quanto custa um Bobbie Goods?
- Quanto custa um Cybertruck?
- Quanto custa um camarote na Sapucaí?
- Quanto custa o translado da Indonésia para o Brasil?
- Quanto custa o show de Natanzinho Lima?