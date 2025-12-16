° / °
Tecnologia
Trends

Saiba quais foram as 10 perguntas mais feitas ao Google em 2025

A retrospectiva 2025 do Google revelou quais foram as perguntas mais feitas no Brasil nas categorias "por que", "o que é", "quem é" e "quanto custa"

Diario de Pernambuco

Publicado: 16/12/2025 às 17:27

Google divulgou retrospectiva Buscas do Ano 2025 nesta quinta-feira (4)/Foto: GREG BAKER / AFP

“O que é metanol?”, “Quem é o novo Papa?”, “Quanto custa o show de Natanzinho Lima?” e “Por que Bolsonaro foi condenado?” são algumas das dúvidas recorrentes dos brasileiros que figuram entre as mais pesquisadas no Google em 2025.

A retrospectiva do site de buscas foi divulgada no início de dezembro, revelando as 10 perguntas mais feitas em quatro categorias: “por que”, “o que é”, “quem é” e “quanto custa”.

Confira:

Por que…?

  1. Por que o café está caro?
  2. Por que Israel atacou Irã?
  3. Por que Bolsonaro foi condenado?
  4. Por que MC Poze foi preso?
  5. Por que Oruam foi preso?
  6. Por que Papa Leão?
  7. Por que o Barcelona não está no Mundial de Clubes?
  8. Por que Tati Machado perdeu o bebê?
  9. Por que Tony Ramos vai sair da novela Dona de Mim?
  10. Por que Neymar não joga hoje?

O que é…?

  1. O que é metanol?
  2. O que é anistia?
  3. O que é GLO?
  4. O que é PEC da Blindagem?
  5. O que é BRICS?
  6. O que é DIX?
  7. O que é bebê reborn?
  8. O que é Corpus Christi?
  9. O que é arsênio?
  10. O que é COP30?

Quem é…?

  1. Quem é o novo Papa?
  2. Quem é Felca?
  3. Quem é o mascarado da novela A Viagem?
  4. Quem é Charlie Kirk?
  5. Quem é o novo técnico da Seleção Brasileira?
  6. Quem é o novo técnico do Corinthians?
  7. Quem é a mulher de branco em Tieta?
  8. Quem é Hytalo Santos?
  9. Quem é a mãe de Preta Gil?
  10. Quem é o careca do INSS?

Quanto custa…?

  1. Quanto custa um bebê reborn?
  2. Quanto custa o show da Lady Gaga?
  3. Quanto custa um Labubu?
  4. Quanto custa Mounjaro?
  5. Quanto custa um morango do amor?
  6. Quanto custa um Bobbie Goods?
  7. Quanto custa um Cybertruck?
  8. Quanto custa um camarote na Sapucaí?
  9. Quanto custa o translado da Indonésia para o Brasil?
  10. Quanto custa o show de Natanzinho Lima?
Google , retrospectiva
