'Clair Obscur: Expedition 33' faz a 'limpa' e é eleito Jogo do Ano no The Game Awards 2025
Game de estreia de estúdio francês foi o grande vencedor do TGA 2025; anúncios movimentaram redes sociais e público presente
Publicado: 12/12/2025 às 01:34
'Clair Obscur' quebrou o recorde de maior vencedor do TGA (Reprodução/The Game Awards)
Como esperado por fãs de games, 'Clair Obscur: Expedition 33' foi eleito o Jogo do Ano no The Game Awards 2025. Além do GOTY (Game of the Year), como é popularmente conhecida a categoria, o game de estreia da Sandfall Interactive ganhou outros 8 prêmios, incluindo Melhor Direção e Melhor Jogo Independente, um recorde para o evento. 'Clair Obscur' estava concorrendo em 12 categorias.
Outros ganhadores de categorias principais foram Arc Raiders, em Melhor Multiplayer, Hollow Knight: Silksong, em Melhor Jogo de Ação/Aventura, e Hades II, em Melhor Jogo de Ação.
Para além das premiações e apesar de Geoff Keighley trazer um evento mais morno do que o histórico de 2024, alguns anúncios foram destaque no TGA deste ano. Nas redes sociais, os mais comentados foram dois novos games da franquia Tomb Raider, trazendo de volta o ícone Lara Croft. 'Tomb Raider: Legacy of Atlantis', remake do game clássico, será lançado em 2026, mas o 'Tomb Raider: Catalyst', totalmente novo, foi anunciado para 2027.
Além desse, outra novidade celebrada foi a oficialização do agente Leon S. Kennedy em 'Resident Evil: Requiem', que tem lançamento previsto para fevereiro de 2026. A participação do querido personagem estava sendo esperada e chegou a ser vazada poucos dias antes do The Game Awards.
Também foi revelado o game por trás do grande mistério do TGA 2025, um monólito misterioso que apareceu no meio do deserto da Califórnia: Divinity, novo RPG da Larian Studios, que promete ser 'maior do que Baldur's Gate 3'.
Um sucessor para 'Control', da Remedy, também foi anunciado para 2026, 'Control Ressonant'. Além de novos jogos de Star Wars, 'Star Wars: Fate of the Old Republic' e 'Star Wars: Galactic Racer', e a revelação da data de lançamento de jogos esperados, como Pragmata (24 de abril de 2026) e Phantom Blade 0 (9 de setembro de 2026).
CONFIRA TODOS OS VENCEDORES DO THE GAME AWARDS 2025:
- Player's Voice: Wuthering Waves
- Criador de Conteúdo do Ano: MOISTCR1TIKAL
- Melhor Time de Esports: Team Vitality
- Melhor Jogador de Esports: Chovy
- Melhor Jogo de Esports: Counter Strike 2
- Jogo Mais Aguardado: Grand Theft Auto VI
- Inovação em Acessibilidade: Doom: The Dark Ages
- Melhor Adaptação: The Last of Us - 2ª temporada
- Melhor Jogo Multiplayer: Arc Raiders
- Melhor Jogo de Esportes/Corrida: Mario Kart World
- Melhor Jogo de Simulação/Estratégia: Final Fantasy Tactics
- Melhor Jogo Para a Família: Donkey Kong Bananza
- Melhor Jogo de Luta: Fatal Fury: City of the Wolves
- Melhor RPG: Clair Obscure: Expedition 33
- Melhor Jogo de Ação e Aventura: Hollow Knight: Silksong
- Melhor Jogo de Ação: Hades II
- Melhor Jogo VR/AR: The Midnight Walk
- Melhor Jogo Mobile: Umamusume: Pretty Derby
- Melhor Jogo Independente de Estreia: Clair Obscur: Expedition 33
- Melhor Jogo Independente: Clair Obscur: Expedition 33
- Melhor Suporte à Comunidade: Baldur's Gate 3
- Melhor Jogo Contínuo: No Man's Sky
- Jogo de Impacto: South of Midnight
- Melhor Performance: Jennifer English - Clair Obscur: Expedition 33
- Melhor Design de Áudio: Battefield 6
- Melhor Trilha Sonora e Música: Clair Obscur: Expedition 33
- Melhor Direção de Arte: Clair Obscur: Expedition 33
- Melhor Narrativa: Clair Obscur: Expedition 33
- Melhor Direção: Clair Obscur: Expedition 33
- Jogo do Ano: Clair Obscur: Expedition 33