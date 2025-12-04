° / °
De julgamento de Bolsonaro a Labubu: veja as principais buscas do Google no Brasil em 2025

O Google divulgou a retrospectiva Buscas do Ano 2025 nesta quinta-feira (4)

Diario de Pernambuco

Publicado: 04/12/2025 às 18:38

Google divulgou retrospectiva Buscas do Ano 2025 nesta quinta-feira (4)/Foto: GREG BAKER / AFP

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL); o tarifaço promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump; a vitória de Fernanda Torres no Oscar; e tendências como a boneca Labubu apareceram entre as principais tendências na retrospectiva Buscas do Ano 2025, divulgado pelo Google nesta quinta-feira (4).

Na categoria principal, o campeonato de futebol Mundial de Clubes apareceu como o termo mais pesquisado no site em 2025. Na lista, são destaques o time PSG, a cantora Preta Gil – falecida em julho deste ano –, o Papa Leão XIV, entre outros assuntos e personalidades que marcaram 2025.

A retrospectiva conta com um total de 18 categorias: Buscas do Ano, Acontecimentos, Personalidades, Filmes, TV e Séries, IA, Política, Mortes, Clubes de Futebol, Receitas, Shows, Música (Letra), Virou Meme, Virou Trend, O que é, Por que, Quem é, e Quanto Custa.

O Diario de Pernambuco separou os destaques. Confira:

Buscas do Ano

  1. Mundial de Clubes;
  2. PSG;
  3. Preta Gil;
  4. Chelsea;
  5. Papa;
  6. Bayern;
  7. Labubu;
  8. Charlie Kirk;
  9. Caso Vitória;
  10. Bobbie Goods;

Acontecimentos

  1. Tarifaço de Trump
  2. Crise do metanol
  3. Oscar de Ainda Estou Aqui
  4. Denúncia do Felca
  5. Eliminatórias da Copa do Mundo
  6. Julgamento de Jair Bolsonaro
  7. Guerra Irã-Israel
  8. Resgate de Juliana Marins
  9. Protestos no Nepal
  10. Lei Magnitsky

Personalidades

  1. João Fonseca
  2. Donald Trump
  3. Fernanda Torres
  4. Hytalo Santos
  5. Felca
  6. Suzane von Richthofen
  7. Leo Lins
  8. Carlo Ancelotti
  9. Elize Matsunaga
  10. Virginia Fonseca

Política

  1. Julgamento de Jair Bolsonaro
  2. Votação da anistia
  3. Lei Magnitsky
  4. PEC da Blindagem
  5. COP30
  6. IOF
  7. Carteira Nacional Docente
  8. BRICS
  9. Concurso dos Correios
  10. Empréstimo consignado para CLT


Mortes

  1. Preta Gil
  2. Papa Francisco
  3. Charlie Kirk
  4. Vitória Regina de Sousa
  5. Diogo Jota
  6. Ozzy Osbourne
  7. Juliana Marins
  8. Arlindo Cruz
  9. Francisco Cuoco
  10. Michelle Trachtenberg

O que é…?

  1. O que é metanol?
  2. O que é anistia?
  3. O que é GLO?
  4. O que é PEC da Blindagem?
  5. O que é BRICS?
  6. O que é DIX?
  7. O que é bebê reborn?
  8. O que é Corpus Christi?
  9. O que é arsênio?
  10. O que é COP30?

Por que…?

  1. Por que o café está caro?
  2. Por que Israel atacou Irã?
  3. Por que Bolsonaro foi condenado?
  4. Por que MC Poze foi preso?
  5. Por que Oruam foi preso?
  6. Por que Papa Leão?
  7. Por que o Barcelona não está no Mundial de Clubes?
  8. Por que Tati Machado perdeu o bebê?
  9. Por que Tony Ramos vai sair da novela Dona de Mim?
  10. Por que Neymar não joga hoje?
