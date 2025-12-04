De julgamento de Bolsonaro a Labubu: veja as principais buscas do Google no Brasil em 2025
O Google divulgou a retrospectiva Buscas do Ano 2025 nesta quinta-feira (4)
Publicado: 04/12/2025 às 18:38
Google divulgou retrospectiva Buscas do Ano 2025 nesta quinta-feira (4) (Foto: GREG BAKER / AFP)
O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL); o tarifaço promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump; a vitória de Fernanda Torres no Oscar; e tendências como a boneca Labubu apareceram entre as principais tendências na retrospectiva Buscas do Ano 2025, divulgado pelo Google nesta quinta-feira (4).
Na categoria principal, o campeonato de futebol Mundial de Clubes apareceu como o termo mais pesquisado no site em 2025. Na lista, são destaques o time PSG, a cantora Preta Gil – falecida em julho deste ano –, o Papa Leão XIV, entre outros assuntos e personalidades que marcaram 2025.
A retrospectiva conta com um total de 18 categorias: Buscas do Ano, Acontecimentos, Personalidades, Filmes, TV e Séries, IA, Política, Mortes, Clubes de Futebol, Receitas, Shows, Música (Letra), Virou Meme, Virou Trend, O que é, Por que, Quem é, e Quanto Custa.
O Diario de Pernambuco separou os destaques. Confira:
Buscas do Ano
- Mundial de Clubes;
- PSG;
- Preta Gil;
- Chelsea;
- Papa;
- Bayern;
- Labubu;
- Charlie Kirk;
- Caso Vitória;
- Bobbie Goods;
Acontecimentos
- Tarifaço de Trump
- Crise do metanol
- Oscar de Ainda Estou Aqui
- Denúncia do Felca
- Eliminatórias da Copa do Mundo
- Julgamento de Jair Bolsonaro
- Guerra Irã-Israel
- Resgate de Juliana Marins
- Protestos no Nepal
- Lei Magnitsky
Personalidades
- João Fonseca
- Donald Trump
- Fernanda Torres
- Hytalo Santos
- Felca
- Suzane von Richthofen
- Leo Lins
- Carlo Ancelotti
- Elize Matsunaga
- Virginia Fonseca
Política
- Julgamento de Jair Bolsonaro
- Votação da anistia
- Lei Magnitsky
- PEC da Blindagem
- COP30
- IOF
- Carteira Nacional Docente
- BRICS
- Concurso dos Correios
- Empréstimo consignado para CLT
Mortes
- Preta Gil
- Papa Francisco
- Charlie Kirk
- Vitória Regina de Sousa
- Diogo Jota
- Ozzy Osbourne
- Juliana Marins
- Arlindo Cruz
- Francisco Cuoco
- Michelle Trachtenberg
O que é…?
- O que é metanol?
- O que é anistia?
- O que é GLO?
- O que é PEC da Blindagem?
- O que é BRICS?
- O que é DIX?
- O que é bebê reborn?
- O que é Corpus Christi?
- O que é arsênio?
- O que é COP30?
Por que…?
- Por que o café está caro?
- Por que Israel atacou Irã?
- Por que Bolsonaro foi condenado?
- Por que MC Poze foi preso?
- Por que Oruam foi preso?
- Por que Papa Leão?
- Por que o Barcelona não está no Mundial de Clubes?
- Por que Tati Machado perdeu o bebê?
- Por que Tony Ramos vai sair da novela Dona de Mim?
- Por que Neymar não joga hoje?