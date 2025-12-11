The Game Awards 2025: Confira ao vivo todos os anúncios e vencedores do TGA

Confira em tempo real todos as novidades e ganhadores das categorias do TGA

The Game Awards 2025 acontece nesta quinta (11) (Divulgação)

O The Game Awards 2025, maior premiação da indústria dos games, acontece nesta quinta-feira (11) e vai coroar os melhores jogos do ano em evento realizado no Peacock Theather, em Los Angeles. Apresentado e idealizado por Geoff Keighley, o TGA, como é conhecido, promete movimentar as redes sociais e gerar debate entre fãs.

A partir das 21h30, horário em que começa a transmissão oficial do prêmio, serão distribuídas estatuetas para 29 categorias, que vão desde Criador de Conteúdo do Ano até o cobiçado Jogo do Ano, popularmente conhecido como GOTY (Game of the Year).

Em 2025, Clair Obscur: Expedition 33 é o game líder em indicações, disputando em 12 categorias, incluindo a maior da noite. Além dele, Death Stranding 2: On the Beach e Ghost of Yotei, exclusivos de PlayStation 5, dividem a vice-colocação com 7 cada um.

Além das premiações, o The Game Awards também é a maior vitrine do ano para anúncios, novidades e trailers dos grandes futuros lançamentos. Em 2024, na edição tida como a maior de sua história, foram anunciados grandes títulos como The Witcher IV, Okami 2 e o grande encerramento da noite, com Intergalactic: The Herectic Prophet, futuro lançamento da Naughty Dog, de The Last of Us.

*A matéria está em atualização.

CONFIRA TODOS OS ANÚNCIOS DO THE GAME AWARDS 2025:

CONFIRA TODOS OS VENCEDORES DO THE GAME AWARDS 2025:



Criador de Conteúdo do Ano:



Melhor Time de Esports:



Melhor Jogador de Esports:



Melhor Jogo de Esports:



Jogo Mais Aguardado:



Inovação em Acessibilidade:



Melhor Adaptação:



Melhor Jogo Multiplayer:



Melhor Jogo de Esportes/Corrida:



Melhor Jogo de Simulação/Estratégia:



Melhor Jogo Para a Família:



Melhor Jogo de Luta:



Melhor RPG:



Melhor Jogo de Ação e Aventura:



Melhor Jogo de Ação:



Melhor Jogo VR/AR:



Melhor Jogo Mobile:



Melhor Jogo Independente de Estreia:



Melhor Jogo Independente:



Melhor Suporte à Comunidade:



Melhor Jogo Contínuo:



Jogo de Impacto:



Melhor Performance:



Melhor Design de Áudio:



Melhor Trilha Sonora e Música:



Melhor Direção de Arte:



Melhor Narrativa:



Melhor Direção:



Jogo do Ano:

THE GAME AWARDS AO VIVO: