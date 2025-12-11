° / °
THE GAME AWARDS

The Game Awards 2025: Confira ao vivo todos os anúncios e vencedores do TGA

Confira em tempo real todos as novidades e ganhadores das categorias do TGA

Antônio Gois

Publicado: 11/12/2025 às 20:35

The Game Awards 2025 acontece nesta quinta (11)/Divulgação

O The Game Awards 2025, maior premiação da indústria dos games, acontece nesta quinta-feira (11) e vai coroar os melhores jogos do ano em evento realizado no Peacock Theather, em Los Angeles. Apresentado e idealizado por Geoff Keighley, o TGA, como é conhecido, promete movimentar as redes sociais e gerar debate entre fãs.

A partir das 21h30, horário em que começa a transmissão oficial do prêmio, serão distribuídas estatuetas para 29 categorias, que vão desde Criador de Conteúdo do Ano até o cobiçado Jogo do Ano, popularmente conhecido como GOTY (Game of the Year).

Em 2025, Clair Obscur: Expedition 33 é o game líder em indicações, disputando em 12 categorias, incluindo a maior da noite. Além dele, Death Stranding 2: On the Beach e Ghost of Yotei, exclusivos de PlayStation 5, dividem a vice-colocação com 7 cada um.

Além das premiações, o The Game Awards também é a maior vitrine do ano para anúncios, novidades e trailers dos grandes futuros lançamentos. Em 2024, na edição tida como a maior de sua história, foram anunciados grandes títulos como The Witcher IV, Okami 2 e o grande encerramento da noite, com Intergalactic: The Herectic Prophet, futuro lançamento da Naughty Dog, de The Last of Us.

*A matéria está em atualização.

CONFIRA TODOS OS ANÚNCIOS DO THE GAME AWARDS 2025:

CONFIRA TODOS OS VENCEDORES DO THE GAME AWARDS 2025:

  • Criador de Conteúdo do Ano:
  • Melhor Time de Esports:
  • Melhor Jogador de Esports:
  • Melhor Jogo de Esports:
  • Jogo Mais Aguardado:
  • Inovação em Acessibilidade:
  • Melhor Adaptação:
  • Melhor Jogo Multiplayer:
  • Melhor Jogo de Esportes/Corrida:
  • Melhor Jogo de Simulação/Estratégia:
  • Melhor Jogo Para a Família:
  • Melhor Jogo de Luta:
  • Melhor RPG:
  • Melhor Jogo de Ação e Aventura:
  • Melhor Jogo de Ação:
  • Melhor Jogo VR/AR:
  • Melhor Jogo Mobile:
  • Melhor Jogo Independente de Estreia:
  • Melhor Jogo Independente:
  • Melhor Suporte à Comunidade:
  • Melhor Jogo Contínuo:
  • Jogo de Impacto:
  • Melhor Performance:
  • Melhor Design de Áudio:
  • Melhor Trilha Sonora e Música:
  • Melhor Direção de Arte:
  • Melhor Narrativa:
  • Melhor Direção:
  • Jogo do Ano:

THE GAME AWARDS AO VIVO:

