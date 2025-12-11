The Game Awards 2025: Confira ao vivo todos os anúncios e vencedores do TGA
Confira em tempo real todos as novidades e ganhadores das categorias do TGA
Publicado: 11/12/2025 às 20:35
The Game Awards 2025 acontece nesta quinta (11) (Divulgação)
O The Game Awards 2025, maior premiação da indústria dos games, acontece nesta quinta-feira (11) e vai coroar os melhores jogos do ano em evento realizado no Peacock Theather, em Los Angeles. Apresentado e idealizado por Geoff Keighley, o TGA, como é conhecido, promete movimentar as redes sociais e gerar debate entre fãs.
A partir das 21h30, horário em que começa a transmissão oficial do prêmio, serão distribuídas estatuetas para 29 categorias, que vão desde Criador de Conteúdo do Ano até o cobiçado Jogo do Ano, popularmente conhecido como GOTY (Game of the Year).
Em 2025, Clair Obscur: Expedition 33 é o game líder em indicações, disputando em 12 categorias, incluindo a maior da noite. Além dele, Death Stranding 2: On the Beach e Ghost of Yotei, exclusivos de PlayStation 5, dividem a vice-colocação com 7 cada um.
Além das premiações, o The Game Awards também é a maior vitrine do ano para anúncios, novidades e trailers dos grandes futuros lançamentos. Em 2024, na edição tida como a maior de sua história, foram anunciados grandes títulos como The Witcher IV, Okami 2 e o grande encerramento da noite, com Intergalactic: The Herectic Prophet, futuro lançamento da Naughty Dog, de The Last of Us.
*A matéria está em atualização.
CONFIRA TODOS OS ANÚNCIOS DO THE GAME AWARDS 2025:
CONFIRA TODOS OS VENCEDORES DO THE GAME AWARDS 2025:
THE GAME AWARDS AO VIVO: