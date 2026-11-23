A nova Política de Desenvolvimento de Lideranças deverá articular iniciativas já existentes na Prefeitura, como o Lidera Recife e a Rede GGOV

Para Romerinho Jatobá, prefeito em exercício, a qualificação dos gestores está relacionada à melhoria dos serviços oferecidos à população (Edson Holanda/Prefeitura do Recife)

A Prefeitura do Recife instituiu, nesta segunda-feira (23), uma política voltada à formação e ao desenvolvimento de lideranças na administração municipal. O documento, assinado pelo prefeito em exercício, Romerinho Jatobá, estabelece diretrizes para a qualificação de servidores que ocupam ou poderão assumir funções de gestão no Executivo municipal.

A assinatura ocorreu durante a ExpoGGOV 2026, realizada no Porto Digital, no Bairro do Recife. O encontro marcou o encerramento da Rede GGOV, programa de capacitação que reuniu 51 gestores municipais em atividades de formação, mentorias individuais e coletivas e elaboração de projetos relacionados aos desafios da administração pública.

A nova Política de Desenvolvimento de Lideranças deverá articular iniciativas já existentes na Prefeitura, como o Lidera Recife, a Rede GGOV e o Ela Lidera. Segundo a gestão municipal, a proposta é integrar as ações de formação e estabelecer diretrizes para o desenvolvimento profissional e a valorização dos servidores.

Durante o evento, foram apresentados cinco projetos elaborados pelos participantes do programa: Saúde Sem Faltas, Compaz Conecta, Recife Integrado, Recife Circular e Recife Resiliente. O material divulgado pela Prefeitura, no entanto, não detalha as medidas previstas em cada proposta nem informa se haverá implementação das iniciativas.

Para o prefeito em exercício, a qualificação dos gestores está relacionada à melhoria dos serviços oferecidos à população.

“A carreira de gestor governamental tem um papel fundamental no funcionamento da Prefeitura. São profissionais que atuam em diferentes áreas e contribuem diariamente para que as políticas públicas aconteçam e os serviços chegu à população com qualidade”, afirmou Romerinho Jatobá.

A secretária municipal de Administração, Maíra Fischer, destacou que o programa busca aproximar profissionais de diferentes setores da Prefeitura e estimular a colaboração entre as equipes.

“Nosso objetivo é estimular o trabalho conjunto, valorizando as diferentes competências e experiências dos profissionais, para potencializar os resultados da gestão pública e ampliar a qualidade das entregas à população”, afirmou.